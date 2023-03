Ile Maurice: Diplomatie - L'omniprésent sourire de Nandini Singla

Elle est partout à Maurice où il y a des "fonctions", surtout lorsqu'il y a des ministres parmi les invités, et de préférence le couple Premier-ministériel. Lorsqu'une association religieuse locale a invité Nandini Singla à un événement, la haute-commissaire indienne a demandé si et quel ministre sera présent. S'il n'y en a pas, elle décline l'invitation.

Dans cette photo, prise dimanche à Réduit dans le cadre de la célébration de l'Indépendance de Maurice, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée parmi les Mauriciennes élues et épouses de ministre. Ni pourquoi les autres ambassadrices présentes pourtant lors de cette fête "privée", n'ont pas été conviées à poser. De plus, la proximité de Nandini Singla avec une VVIP locale n'est plus un secret. Il se chuchote même que c'est elle qui a trouvé une Indienne pour enseigner l'hindi à cette dernière. On les retrouve souvent ensemble sur des photos.

Que l'omniprésence de la haute-commissaire indienne est loin de l'effacement "diplomatique" de ses prédécesseurs ! On se rappelle comment lorsqu'un de ces derniers avait trop parlé lors d'une fête religieuse, il a été rappelé par le gouvernement indien. La mission très spéciale de Singla, dont l'époux est ambassadeur en Israël, semble dépasser, et de loin, celle des autres diplomates.

L'affaire Navin Gulati, l'agent de renseignement indien basé au haut-commissariat, a choqué. Mais ni l'agent ni sa supérieure Nandini Singla n'ont réagi. D'ailleurs, elle n'a pas répondu à nos questions sur cette affaire, faisant le mort, tout comme le bureau du Premier ministre.

Pour rappel, non seulement l'agent et probablement tout le haut-commissariat indien ont fait preuve d'ingérence dans les affaires internes de notre pays mais aussi dans la politique locale. De plus, d'après Bruneau Laurette, Navin Gulati lui aurait demandé - manifestement avec la bénédiction de Nandini Singla - d'infiltrer l'ambassade de Chine à Maurice à des fins d'espionnage. Ce scandale, qui aurait pu déclencher au moins une crise diplomatique entre Maurice et plusieurs pays, mis à part une hostilité croissante entre l'Inde et la Chine, n'a pas pour autant calmé les ardeurs médiatiques de Singla et encore moins l'a poussée à se montrer un peu plus discrète. Encore une fois, elle fait exactement ce que nos ministres font : comme s'il n'y avait rien eu.

Après l'éclatement du scandale de sniffing, auquel ni Pravind Jugnauth ni Nandini Singla n'ont répondu, on a vu la même indifférence. Pourtant, on se demande toujours si Maurice n'a pas été utilisée pour espionner non pas nos rivaux - nous n'en avons pas - mais ceux de l'Inde. Si Pravind Jugnauth a répondu aux questions parlementaires à ce propos, c'était six mois plus tard et pour dire qu'il ne dira rien pour ne pas mettre en danger la sécurité de l'État. Le Premier ministre n'a pas précisé de quel État il parlait.

La haute-commissaire indienne, qui, juste après son arrivée à Maurice, il y a deux ans, a visité nos locaux et nos journalistes en promettant de toujours répondre aux questions de la presse, s'est murée dans un silence profond depuis que l'on a commencé à lui demander des explications sur ce qui se passait à Agaléga. On sait maintenant pourquoi : l'archipel est déjà aux mains de son gouvernement.