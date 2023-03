Madagascar: Réunion secrète de 4 présidentiables - La Haute Cour Constitutionnelle sur le banc des accusés

A moins de 9 moins de la présidentielle, la HCC n'inspire plus confiance. Sa refonte est plus que jamais demandée, surtout au niveau des partis de l'opposition.

" La Haute Cour Constitutionnelle doit être dissoute ". La phrase est de Roland Ratsiraka, président national du parti Malagasy Tonga Saina (MTS), et non moins député de Toamasina 1. En effet, ce week-end, une réunion secrète s'est déroulée chez un particulier. Animés par des ambitions différentes, Marc Ravalomanana, président fondateur du parti Tiako i Madagasikara (TIM), Hery Rajaonarimampianina, numéro Un du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), et Hajo Andrianainarivelo, président national du parti Malagasy Miara Miainga (MMM), sont convaincus que la HCC n'inspire plus confiance. Roland Ratsiraka, qui a participé activement à la réunion par visioconférence, a même indiqué que " la HCC est pour le régime ".

Déclaration

" La réponse de la HCC est tout à fait à côté ", se fait-on entendre. Des incompréhensions s'installent et ne garantissent en aucun cas la sérénité dans le camp de l'opposition, suite à la dernière décision de l'Institution d'Ambohidahy. " Des " fanambarana " qui font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité sont une chose inédite et ne se pratiquent même pas ", poursuivent les explications. En tout cas, dans sa décision n°04-HCC/D3 du 10 mars 2023, la Haute Cour Constitutionnelle a décidé en son article 3 que la déclaration (fanambarana) n°312-AN/P/2022 du 08 décembre 2022 de la Présidente de l'Assemblée Nationale et le " fanambarana " du Bureau Permanent du 08 décembre 2022 sont conformes à la Constitution. Une énième décision de la HCC qui a fait couler beaucoup d'encre.

Troubles

Le député de Toamasina 1 n'a pas manqué d'afficher ses inquiétudes quant à l'issue de la prochaine présidentielle. " La dernière prise de position de la HCC, suite aux requêtes des députés sur la motion de censure, et l'empêchement du président de la République pour avoir enfreint la loi en réunissant les députés pour contrer le projet de motion de censure, est la goutte d'eau de trop pour l'avenir de Madagascar. Il est désormais acté et prouvé que nous n'aurons jamais d'élections saines, loyales et transparentes car la HCC n'est pas impartiale ", a-t-il souligné. Des troubles guettent ainsi la future présidentielle. " Si la HCC n'est pas capable de rester objective par rapport à un tel sujet, comment va-t-elle faire pour traiter les éventuels contentieux électoraux ", s'interroge-t-on.

Autres partis

Dans la volonté d'avoir des élections libres, transparentes, avec des résultats acceptés par tous, les quatre chefs de parti misent sur la refonte de la HCC. " C'est nécessaire afin de garantir la neutralité de cette institution et d'assurer la crédibilité des prochaines consultations ", a-t-on fait savoir. A entendre les explications, d'autres partis affichent déjà leur soutien à cette initiative qui a permis à Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo et Roland Ratsiraka de se mettre au diapason. Force est de constater que les comportements de certains responsables du régime actuel et certaines décisions poussent les autres partis à se rapprocher. " Une réunion entre la majorité des plus importants partis et les députés signataires [de la motion de censure] est prévue pour un même langage contre la HCC ", a d'ailleurs avancé le patron du MTS, avant de conclure que " la Communauté internationale sera largement informée de cette situation ".