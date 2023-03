Madagascar: AJE - Contribution au reverdissement de la Nation

L'Association des Journalistes en Environnement (AJE), qui a été fondée en 1998, est consciente de l'importance de la préservation de l'environnement pour le développement de tous les secteurs d'activité, aussi bien en milieu rural qu'urbain.

Raison pour laquelle, la grande famille de l'AJE a procédé à la campagne de reboisement sur un site alloué par le SAF/FJKM ou le département en charge du développement au sein de l'Eglise protestante FJKM, samedi dernier à Soavina Ambanitsena. " C'est la deuxième campagne de reboisement que nous avons menée sur ce site. Près de 250 jeunes plants d'arbres à croissance rapide comme le frêne, l'acacia, le jacaranda ainsi que des jeunes plants de caféiers, y ont été ainsi mis en terre. Lors de la première campagne de reboisement réalisée en décembre 2019, les résultats ont été encourageants étant donné que nous avons enregistré un taux de réussite entre 85 et 90%. Des jeunes plants ont atteint plus d'un mètre et demi de hauteur ", a expliqué Njaka Andriantefiarinesy, le président de l'Association des Journalistes en Environnement.

Entretien périodique

Dadah, le technicien du SAF/FJKM, résidant à Soavina, a apporté son appui à l'association en vue de respecter les techniques de reboisement. " Nous effectuons également l'entretien périodique de notre site de plantation en travaillant avec les communautés locales. Outre l'extension du site de reboisement, le regarnissage de la partie qui n'a pas poussé étaient notre priorité. Il faut savoir que la direction régionale de l'Environnement et du Développement Durable à Analamanga a fourni gratuitement les jeunes plants à l'AJE. Notre objectif est de contribuer efficacement au reverdissement de la nation. D'autres partenaires comme le projet Ambatovy, STAR et le ministère de la Défense Nationale, nous ont également soutenus dans la réalisation de cette 2e campagne de reboisement ", a-t-il fait savoir.

Modèle

Par ailleurs, le président de l'AJE, Njaka Andriantefiarinesy, a saisi cette occasion pour solliciter les partenaires techniques et financiers à allouer au moins plus de 70% de leurs financements au niveau des organismes et entités oeuvrant pour la protection de l'environnement, pour soutenir les communautés locales et le développement local. " Notre association se veut être un modèle en accordant une grande partie de son budget, avec l'appui de ses partenaires, à la mise en oeuvre de ce projet de reboisement ", a-t-il enchaîné. Il est à noter que le SAF/FJKM met à la disposition des entités ou associations son site à Soavina pour pouvoir contribuer à la reforestation de la zone. " Ce qui a permis non seulement de lutter contre l'érosion des sols mais aussi de protéger les ressources d'eau contre le tarissement durant la période sèche. L'objectif du SAF/FJKM consiste d'ailleurs à assurer l'adduction en eau potable de la population dans ses zones d'intervention. Les retombées économiques positives de cette action de reforestation menée depuis plusieurs années, se font bien sentir au niveau de la population locale ", a évoqué Dadah, le technicien de SAF/FJKM.