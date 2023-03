Algérie: Ramadhan - EMS Champion reconduit sa promotion sur l'envoi des colis à l'international

ALGER — L'entreprise publique de distribution du courrier express EMS Champion reconduit, pour la 4ème année sa Promotion "Rihet L'bled" à l'occasion du mois sacré de Ramadhan pour toute personne désirant envoyer des colis à l'international, indique mardi un communiqué de cette filiale d'Algérie Poste (AP).

Cette promotion valable du 13 mars au 25 avril prochain est disponible dans les 58 wilayas du pays (54 Agences EMS et 300 guichets répartis dans le réseau d'Algérie Poste), note le communiqué, précisant que le client qui envoie un coli de 4 kg au maximum payera le prix de 2 kg seulement.

EMS Champion a fait savoir que l'expédition est valable vers 175 pays dans le monde (24h à 72h) pour les pays arabes et autres grandes villes d'Europe, (72h à 96h) pour l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique, indiquant que les tarifs de ladite promotion sont disponibles sur le simulateur web (www.ems.dz) ou à travers l'application mobile (Android ou IOS).

"Les produits concernés par la promotion sont les produits alimentaires, les gâteaux traditionnels algériens, les fruits et légumes du bled, Frik, Mermez, confitures et autres confiseries algériennes, les dattes et fruits secs, les épices, la menthe, coriandre, thé et tisanes, ou autres produits vedettes du mois de Ramadan et autres produits artisanaux", précise le communiqué.

Toutefois, les liquides et sauces sont interdits, selon la même source, par la règlementation qui régit le transport aérien. "Ces produits interdits restent identiques et inchangés, conformément à la liste faisant partie intégrante des conditions générales de vente pour le réseau EMS, notamment les interdits des administrations des Douanes Algériennes et internationales", conclut le communiqué.