Ouganda: Le Président ougandais achève une visite d'Etat en Algérie

ALGER — Le président de la République de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni, a achevé mardi une visite d'Etat de quatre jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, couronnée par la signature de deux accords et cinq mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale.

Cette visite a constitué une opportunité pour renforcer les liens de coopération, de fraternité et de solidarité entre les deux pays et a été marquée par une convergence de vues autour des questions ayant fait l'objet de concertation bilatérale.

Le président de la République a exprimé, par ailleurs, sa considération quant à la position inaliénable de l'Ouganda "soutenant le processus de décolonisation au Sahara occidental et la défense du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant".

Le chef de l'Etat a invité, à l'occasion, les Africains à "redoubler les efforts collectifs et à fournir plus d'appui politique et financier pour les peuples sahraoui et palestinien", appelant la Communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques" à même de permettre aux peuples sahraoui et palestinien d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Les deux Présidents ont, en outre, exprimé leur volonté de booster les relations bilatérales dans tous les domaines et hisser leur coopération économique au niveau de l'entente politique.

Le Président ougandais a mis en avant, à ce propos, les potentialités et les atouts de l'Algérie dans "la libération économique" de l'Afrique à travers la consolidation de la coopération interafricaine, au même titre que sa contribution, jadis, à l'affranchissement des pays africains du joug colonial.

Il a estimé que l'Algérie pourra, en travaillant avec l'Afrique de l'Est dont l'Ouganda fait partie, "créer un groupe très puissant qui contribuera au développement économique, au même titre de son soutien, jadis, à la lutte africaine contre le colonialisme".

Mettant l'accent sur l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dans "l'affranchissement" du continent de la dépendance économique, le Président ougandais a relevé la nécessité de raffermir les relations commerciales bilatérales entre Etats africains, à l'instar des relations entre l'Algérie et l'Ouganda.

Le président de la République a exprimé, d'ailleurs, la disponibilité de l'Algérie à faire profiter l'Ouganda de son expérience dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'agroalimentaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soulignant l'importance qu'il accorde à la réunion de la deuxième session de la commission mixte, qui permettra aux deux pays d'"enrichir le cadre juridique de coopération".

Il a exprimé, à ce propos, son souhait que "la réunion soit programmée prochainement" et que les deux pays oeuvrent ensemble à activer le conseil d'affaires algéro-ougandais".

Lors de cette visite, le Président ougandais a visité le Centre de recherche nucléaire d'Alger et s'est entretenu avec de hauts responsables de l'Etat.