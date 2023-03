Afrique de l'Est: Les Seychelles sont le premier pays africain à accepter l'accord de l'OMC sur les subventions pour la pêche

Les Seychelles sont le premier pays africain à accepter l'Accord sur les subventions à la pêche en déposant son instrument d'acceptation auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 10 mars. Le dépôt de l'instrument fait également des Seychelles le troisième pays membre de l'OMC à le faire.

L'accord interdit certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et élimine les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans une déclaration conjointe des ministères de la pêche et des finances de la nation insulaire, il a été souligné que grâce à cette étape importante, "nous espérons que la vision de notre pays dans le secteur de la pêche pour développer la pêche à son plein potentiel tout en préservant l'environnement marin et la base de ressources pour la durabilité peut être davantage réalisé pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie de la pêche des Seychelles dans une approche participative et de cogestion pour préserver sa biodiversité unique.

"Les Seychelles appellent donc leurs voisins de la région africaine, ainsi que leurs autres homologues de l'OMC, à soumettre leurs instruments d'acceptation dans le but de poursuivre les efforts mondiaux dans la conservation de la santé à long terme des océans pour les générations futures", poursuit la déclaration commune.

Suite au dépôt de l'instrument, l'attachée commerciale des Seychelles, Véronique Brutus, a déclaré que "nous sommes également ravis d'être le premier pays africain à ratifier l'accord et aussi d'être le deuxième PEID [petit État insulaire en développement] aux côtés de Singapour, et aussi d'être le troisième pays de l'OMC à ratifier l'accord."

Mme. Brutus a ajouté que "les Seychelles sont un petit État insulaire, et notre économie dépend beaucoup de la pêche et cet accord contribuera à garantir que les mesures nécessaires sont prises pour faire face aux subventions nuisibles à la pêche qui contribuent à la surpêche, assurer la durabilité des stocks de poissons, et aussi protéger les moyens de subsistance de ceux qui dépendent des ressources marines."

De son côté, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré : "Je suis ravie et fière d'accueillir la ratification par les Seychelles de l'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche".

"Des mers et des océans plus sains sont vitaux pour la prospérité et la résilience des industries de la pêche et du tourisme des Seychelles. L'acceptation formelle des Seychelles signale également l'importance de l'accord pour l'Afrique. J'espère que cela ouvrira la voie à d'autres dans la région pour emboîter le pas. ", a déclaré Mme. Okonjo-Iweala.