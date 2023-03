Algérie: Programmes efficaces pour renforcer l'accompagnement et la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques

ALGER — L'Algérie célèbre, ce mardi, la Journée nationale des handicapés dans l'esprit de poursuivre les efforts visant à renforcer la protection de cette catégorie à travers des programmes nationaux multi-axes concernant les domaines de l'éducation et de l'enseignement spécialisés, en sus de l'aide sociale.

A l'occasion de cette journée célébrée le 14 mars de chaque année, le Directeur général de la protection et la promotion des personnes handicapées au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mourad Ben Amzal a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les programmes nationaux mis en place en matière de protection et de promotion de cette catégorie reposaient sur la prise en charge dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement spécialisés, ainsi que l'accompagnement psychopédagogique, les mesures d'aide sociale et les mécanismes d'insertion socioprofessionnelle de cette catégorie.

Il a aussi rappelé les programmes de prévention du handicap, qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale multisectorielle, évoquant la sensibilisation à la prévention contre les facteurs de risque qui entrainent le handicap et mettant en avant l'impératif de sa prise en charge précoce.

Dans ce cadre, il a souligné la mise en place de mécanismes d'accompagnement au profit des familles ayant en charge des enfants handicapés.

S'agissant de l'éducation et de l'enseignement spécialisés, le secteur dispose d'un réseau institutionnel fort de 239 établissements spécialisés et 17 annexes, dont 161 centres psychopédagogiques pour les enfants souffrant d'un handicap mental, 46 écoles destinées aux enfants souffrant d'un handicap auditif, 24 écoles pour les enfants atteints d'un handicap visuel, et 8 centres psychopédagogiques pour les enfants handicapés moteurs, a précisé M. Ben Amzal.

Ces établissements veillent à prendre en charge 24.674 enfants et adolescents souffrant de différents handicaps, dont 19.028 atteints d'un handicap mental, 1.196 ayant un handicap visuel, 3.830 atteints d'un handicap auditif, et 620 handicapés moteurs, ajoutant que le secteur de la Solidarité nationale s'attèle à assurer l'accompagnement psychologique de cette catégorie dans le cadre des programmes tracés par les équipes multidisciplinaires.

Dans ce contexte, il a fait savoir que des espaces ont été ouverts au niveau des centres psychopédagogiques répartis à travers le territoire national, tout en assurant les moyens et équipements pédagogiques nécessaires et un encadrement spécialisé pour promouvoir la prise en charge des enfants handicapés mentaux et les autistes, outre la programmation de sessions de formation au niveau local au profit de psychologues, d'éducateurs et de spécialistes sur des thèmes liés aux activités éducatives et pédagogiques au profit des handicapés.

Le secteur oeuvre également à encourager et à accompagner le mouvement associatif activant dans le domaine du handicap, en l'associant à des sessions de formations sur les mécanismes de prise en charge et d'accompagnement au profit des enfants handicapés mentaux et des autistes.

Il a évoqué les dispositions et mesures prises pour la prise en charge de cette catégorie, notamment en matière de promotion de l'insertion professionnelle et les oeuvres sociales destinées à cette catégorie, dont la gratuité du transport ou les réductions de tarifs, outre la garantie d'une couverture sociale.

Pour ce qui est de la modernisation du secteur, M. Ben Amzal a évoqué les efforts visant à numériser les procédures administratives de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques pour améliorer la qualité des prestations et des aides sociales qui leur sont fournies.