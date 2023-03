Algérie: APN - Bibi Triki présente un exposé devant la commission des transports et des télécommunications

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim BibiTriki a présenté, lundi, un exposé devant la commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de la poursuite des auditions des responsables des secteurs ministériels et des directeurs des institutions et des organes qui relèvent des prérogatives de la commission, indique un communiqué de l'APN.

A l'entame de cette séance, le président de la commission, Ali Mounsi, a insisté sur "l'importance majeure que revêt le secteur, étant directement lié à la vie quotidienne du citoyen, en sus de booster l'économie", rappelant les instructions du président de la République concernant la prise en charge des besoins des citoyens.

Le ministre a mis en avant, dans son exposé, les principaux axes du plan stratégique du secteur qui porte sur "le développement de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication, outre la conjugaison des efforts des acteurs concernés par le domaine de la modernisation".

Evoquant la situation des communications via internet et le plan d'action pour son amélioration, le ministre a affirmé que "les résultats des politiques générales adoptées dans le domaine de l'intégration numérique visent à garantir la disponibilité et l'accès aux TIC dans les régions et zones enclavées à travers un service global".

Dans ce cadre, il a rappelé que le nombre total d'abonnés à internet haut débit en Algérie "est en constante évolution et s'élève actuellement à environ 4,7 millions d'abonnés au service internet fixe et environ 43 millions d'abonnés au service internet mobile".

Il a révélé, en outre, que son secteur oeuvrait "au développement de la capacité du réseau internet et sa modernisation, en sus de l'amélioration de la couverture en assurant la qualité des services offerts sur le marché de la téléphonie mobile à travers le parachèvement de l'opération de diffusion de la 4e génération au niveau des wilayas et la mise en place de moyens de communication qui permettent de répondre aux besoins de l'Algérie à travers la diversification des liaisons et les points d'accès au niveau international en vue de sécuriser et d'assurer la continuité des services de télécommunications, mais aussi augmenter la capacité de fréquence internationale.

Concernant le réseau d'Algérie Poste, le ministre a révélé que le réseau "sera renforcé par environ 600 nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB), qui s'ajouteront à plus de 4183 bureaux de poste", soulignant qu'Algérie Poste oeuvrait à moderniser ses services.

Il a souligné que l'utilisation de la carte Edahabia "est estimé actuellement à 55% et devrait atteindre 400.000 opérations de paiement électronique à la fin 2023".

En prévision du mois de Ramadhan, le ministre a affirmé que les services de son secteur "ont établi un programme spécial prévoyant la garantie de la liquidité nécessaire au niveau de tous les bureaux de poste, en tenant compte de l'augmentation des salaires".

Il a préconisé, dans ce sens, de veiller à assurer une bonne gestion des bureaux de poste et des conditions idoines pour accueillir les citoyens, en sus du bon fonctionnement des guichets automatiques bancaires (GAB)".

"Tous les efforts seront déployés pour concourir à la réussite de l'opération de solidarité prévue en prévision du mois du jeûne, avec la définition d'un calendrier exceptionnel de versement des pensions et allocations de retraite en coordination avec les services compétents".

A la fin de l'exposé, les membres de la commission ont salué les efforts du secteur, soulignant "la nécessité d'améliorer la qualité de couverture du réseau de téléphonie mobile, d'internet et de numérisation du secteur".

Ils ont appelé, par ailleurs, à l'ouverture de "davantage d'agences commerciales et à l'augmentation du nombre de distributeurs automatiques, notamment dans les nouvelles villes, dans le grand sud et dans certaines régions isolées".