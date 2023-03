Madagascar: Projet Participe - Mise en place d'un processus électoral transparent, démocratique et égalitaire

La fondation Friedrich-Ebert (FES) et la délégation de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores ont procédé, hier, au siège de la FES à Ankadifotsy au lancement du projet " Participe " portant notamment à la mise en place d'un processus électoral plus transparent, démocratique et égalitaire à Madagascar à la veille des élections de novembre 2023.

Une conférence de presse a été organisée, à cette occasion, avec la présence de Constantin Grund, Représentant Résident de la FES à Madagascar, Anna Cichocka, Représentant la Délégation Union européenne à Madagascar et DR Hanta Andrianasy, coordonnateur de programme FES Madagascar.

Gouvernance politique

A travers son programme, le Youth Leadership Training Program (YLTP) a toujours priorisé l'autonomisation des jeunes. Ainsi, à part la région Analamanga, quatre autres régions accueilleront le Youth Leadership Seminar. Cet accompagnement favorisera l'émergence des jeunes hommes et femmes leaders engagés dans la gestion des affaires de la nation notamment pendant cette période électorale. La gouvernance politique fait aussi partie des axes d'intervention de la FES à Madagascar.

Des formations en matière de processus électoral et de bonne gouvernance sont aussi prévues. L'observation électorale implique de nombreux acteurs issus des organisations de la société civile et des organes de surveillance institutionnels. Elle constitue un maillon essentiel du processus électoral. Notons que ce projet est cofinancé par la délégation de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores en appui à la construction d'une société résiliente, inclusive et démocratique à Madagascar. La FES Madagascar, présente dans la Grande île depuis 1964.