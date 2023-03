Madagascar: Football / CAN - Le regroupement et l'arrivée de cinq expatriés repoussés

Le regroupement encore dans le flou à huit jours du jour-J. Aux dernières nouvelles, le coup d'envoi du rassemblement des dix joueurs locaux ainsi que l'arrivée de cinq expatriés prévue ce jeudi sont repoussés, peut-être ce samedi au plus tôt, faute de billets d'avion et de financement. Plus qu'une semaine avant le match aller contre la Répub­lique centrafricaine.

Ce match comptant pour la troisième journée qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2023, aura lieu le jeudi 23 mars au stade Barea à Mahamasina, et le match retour le lundi 27 mars à Douala au Cameroun. Le coup d'envoi du regroupement est prévu ce jeudi 16 mars, d'après le planning de préparation du sélectionneur, Nicolas Dupuis. Le coach des Barea A a été prévu être reçu par le ministre de la Jeunesse et des sports à son bureau, hier en fin d'après-midi, mais la rencontre n'a finalement pas eu lieu.

Situation pénible

Les cinq expatriés qui devraient arriver ce mercredi, sont, entre autres, Ibrahim Amada de l'Al Qadsiah au Qatar, Njiva Rakotoharimalala de l'Al Jandal qui vient de marquer trois buts ce weekend au championnat d'Arabie Saoudite, Koloina Razafin­dranaivo du Mouloudia Club d'Alger, Julio Donisa du FC Arges Pitesti en Roumanie et Melvin Adrien du Thonon-Evian en France.

Le sélectionneur des Barea A ainsi que le responsable de communication de la Fédération malgache de football, Jocelyn Razafima­monjy, qui est aussi le team manager des Barea ont ainsi préféré ne plus avancer de nouveau programme de préparation en attendant l'accord du ministère.

À ce rythme, la préparation ne commencera pas avant le samedi 18 mars, cinq jours avant le match capital contre la Centrafrique alors les Barea sont condamnés à assurer la victoire pour rester dans la course. De leur côté, les Fauves centrafricains ont déjà entamé leur préparation depuis plus d'un mois. Faut-il rappeler que Madagascar occupe après la deuxième journée de qualification la quatrième et dernière place provisoire derrière respectivement le Ghana (4 points), l'Angola (4 points) et la Centrafrique créditée d'un point?