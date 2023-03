Afrique de l'Ouest: Comment nous faisons avancer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en Sierra Leone

interview

-- Mme Manty Tarawalli, Ministre de l'égalité des sexes et de l'enfance, déclare qu'une nouvelle loi historique sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes devrait changer la donne pour les femmes

En janvier 2023, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué la loi historique sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui prévoit notamment qu'au moins 30 % des emplois publics et privés soient réservés aux femmes et que le congé de maternité soit de 14 semaines. Manty Tarawalli, Ministre de l'égalité des sexes et de l'enfance, qui était en première ligne pour faire adopter cette loi, a participé à la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) à New York en mars. Kingsley Ighobor, d'Afrique Renouveau, l'a interviewée sur la nouvelle loi et son impact potentiel sur les femmes sierra-léonaises. Voici des extraits de l'entretien:

Comment nous avons adopté la loi historique sur le GEWE en Sierra Leone-Manty Tarawalli, ministre de l'égalité des sexes et de l'enfanceL'adoption de la loi sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (GEWE) a été un véritable défi. Cela n'a pas été facile parce que vous vous heurtez au statu quo. Vous essayez de changer quelque chose qui existe depuis des décennies, vous essayez d'introduire quelque chose de nouveau.Pendant 40 ans, les Sierra-Léonais ont parlé de la loi GEWE et ont voulu l'adopter, mais n'ont même pas pu formuler une politique à ce sujet. Mais nous avons pris certaines mesures qui nous ont permis de réussir.

Tout d'abord, nous avons rédigé un document d'orientation.

Comme vous le savez, un document d'orientation n'est pas juridiquement contraignant. Vous pouvez choisir de le mettre en oeuvre ou non. Nous devions donc rendre cette politique contraignante afin que tout gouvernement qui se présenterait, que je sois ministre ou non, continue à la mettre en oeuvre. C'est pourquoi nous nous sommes adressés à la loi, au parlement.

Deuxièmement, nous nous sommes adressés à la population locale pour obtenir son soutien.

Cela nous a pris 13 mois. Nous avons dû changer les idées des gens et faire passer l'argument de la croissance économique à celui des droits. L'argument de la croissance économique est que les femmes autonomes contribueront économiquement à la famille, à la communauté et au pays. Une fois que nous avons entamé cette conversation, nous avons constaté un certain changement. Pour les pays qui ont des difficultés avec la terminologie sur l'égalité, je leur conseillerais de changer la conversation. Lorsque nous parlons aux chefs suprêmes des droits des femmes, ce n'est pas un argument efficace. En revanche, lorsque nous expliquons que l'émancipation des femmes signifie plus d'argent pour votre ville ou votre village, et qu'il y aura moins de charges pour les ménages, les gens deviennent réceptifs. Et nous donnons des exemples de foyers où les deux parents travaillent par rapport à ceux où un seul parent travaille, et nous expliquons comment deux parents qui travaillent s'épanouissent mieux. Ils ont compris ce point.

Troisièmement, nous avions la volonté présidentielle

(je ne parlerais pas seulement de volonté politique). Le président Bio est monté au créneau. À de nombreuses reprises, à la radio et à la télévision, il s'est prononcé en faveur du projet de loi et a exhorté les députés à l'adopter. Et tout de suite, les gens ont voulu s'asseoir avec moi et discuter, en disant : "D'accord, maintenant, négocions". En ce qui concerne les emplois à réserver aux femmes, faut-il un minimum de 40 % ou de 30 % ? Voulez-vous réduire ce pourcentage ? Les négociations nous ont permis de progresser.

Enfin, nous avons créé une dynamique qui a permis l'adoption de la loi.

Dans l'ensemble, je suis fière que nous ayons fait ce qu'il fallait en Sierra Leone. Je suis fière de tous les citoyens sierra-léonais, de notre président qui croit en l'autonomisation des femmes, des députés, de nos partenaires internationaux et des autres parties prenantes au débat sur l'égalité des sexes.

Le thème de la CSW de cette année met l'accent sur l'utilisation du pouvoir de la technologie et de l'éducation pour autonomiser les femmes et les filles à l'ère numérique. Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ?

Comme vous le savez, c'est la première fois que la Commission de la condition de la femme se réunit en personne depuis la pandémie, et c'est formidable de voir que de nombreux pays sont représentés en nombre et partagent leurs expériences. L'un des principaux enseignements est que, dans tous les États membres, nous sommes confrontés à des défis similaires - à des niveaux différents et à des stades différents, mais à des défis similaires - en ce qui concerne l'accès des filles et des femmes aux TIC. Pour nous, les initiatives que nous prenons et le soutien politique dont nous bénéficions sont vraiment encourageants.

Quel est le niveau d'accès numérique des femmes en Sierra Leone ? En ce qui nous concerne, l'exposition numérique des femmes est assez faible, moins de 5 %. Toutefois, nous avons mis en place certaines initiatives, notamment en collaboration avec le réseau des femmes d'affaires du Commonwealth, afin d'initier les entreprises féminines au commerce en ligne. Mais nous avons besoin d'une infrastructure solide pour que cela fonctionne bien. L'alimentation électrique s'améliore et le haut débit se généralise, même s'il reste coûteux. Nous devons en réduire le coût pour que davantage de femmes puissent y avoir accès. La large bande est importante pour le commerce et l'éducation, mais d'autres éléments d'infrastructure doivent arriver à maturité pour améliorer l'accès des femmes.

Vous avez engagé de nombreux pourparlers bilatéraux lors de cette réunion à New York. Ces discussions ont-elles abouti à des résultats tangibles ?

J'ai eu plusieurs entretiens bilatéraux, principalement en raison de la loi sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (GEWE) de 2022 qui a été promulguée au début de l'année. Pour mettre pleinement en oeuvre cette loi, nous avons besoin de toutes les mains sur le pont. J'ai pu m'entretenir avec des responsables du FNUAP, d'ONU Femmes et de l'Irlande. Ils me soutiennent tous. Ils veulent voir la mise en oeuvre. En ce qui concerne GEWE, je suis fière de dire que l'environnement législatif en Sierra Leone est très riche. Il s'agit maintenant de le mettre en oeuvre. La loi GEWE prévoit qu'un minimum de 30 % des postes électifs et nominatifs dans les secteurs public et privé soient réservés aux femmes. Il s'agit donc de ministres comme moi, de directeurs d'organismes parapublics, d'ambassadeurs, de hauts commissaires, etc. La loi GEWE prévoit également qu'un minimum de 30 % des postes de direction soit réservé aux femmes. La loi prévoit l'intégration de la dimension de genre, la mise en place d'unités chargées de la dimension de genre au sein de tous les ministères, départements et agences, ainsi qu'une budgétisation tenant compte de la dimension de genre. L'accès au financement en fait également partie. La Banque de Sierra Leone et le ministère des finances sont chargés de trouver de nouvelles approches pour améliorer l'accès des femmes au financement. Il existe un plan visant à créer un produit bancaire pour les femmes, auquel toutes les institutions financières adhéreront.

La loi GEWE prévoit qu'un minimum de 30 % des postes électifs et nominatifs dans les secteurs public et privé soient réservés aux femmes. Il s'agit donc de ministres comme moi, de directeurs d'organismes parapublics, d'ambassadeurs, de hauts commissaires, etc. La loi GEWE prévoit également qu'un minimum de 30 % des postes de direction soit réservé aux femmes.

Le Cabinet compte-t-il un minimum de 30 % de femmes ?

Pas actuellement, mais cela viendra. La Sierra Leone organise des élections générales (présidentielles et locales) en juin de cette année. Le prochain gouvernement devrait refléter les dispositions de la loi.

Et par effet d'entraînement, la présence de femmes dirigeantes au sein du cabinet et du parlement signifie que d'autres lois, instruments, plans d'action et budgets feront progresser l'agenda de l'égalité des sexes.

Prévoyez-vous des difficultés de mise en oeuvre ?

Le défi que nous voyons, en dehors du financement habituel, est de s'assurer que nous apportons la loi à la population. Elle n'est pas réservée aux femmes urbaines ou instruites.

Tout le monde sait que la loi a été adoptée, mais que signifie-t-elle exactement pour les femmes de la base ? Comment touche-t-elle leur vie ? Nous devons maintenant le leur expliquer afin qu'elles connaissent leurs droits en vertu de cette loi.

Ici, à New York, nous en parlons et tout le monde en entend parler, mais la femme sierra-léonaise du village a besoin de savoir que les choses ont changé et que des opportunités s'offrent à elle.

Nous avons besoin de structures en place pour aider les femmes à comprendre leurs droits, de sorte que dans n'importe quel village, elles sachent qu'elles peuvent, par exemple, hériter d'un terrain et devenir conseillères.

Nous travaillons déjà avec nos partenaires pour faire en sorte que davantage de femmes entrent au Parlement.

Quand pensez-vous que les gens pourront commencer à ressentir l'impact de la nouvelle loi ?

Après les prochaines élections, nous verrons plus de femmes au Parlement, dans les cabinets et à d'autres postes de nomination.

Nous verrons que davantage de femmes auront accès au financement. Nous commencerons à voir les effets d'entraînement de la présence de femmes à des postes clés. Donc, si vous êtes au Parlement, vous veillez à ce que les projets de loi tiennent compte de l'égalité des sexes. Si vous êtes dans d'autres institutions, vous vous assurez que l'agenda du genre est pris en compte dans votre travail.

Pour mettre pleinement en oeuvre cette loi, nous avons besoin de toutes les mains sur le pont. J'ai pu m'entretenir avec des responsables du FNUAP, d'ONU Femmes et de l'Irlande. Ils me soutiennent tous. Ils veulent voir la mise en oeuvre.

Comment assurer le respect de la loi si, par exemple, l'administration actuelle n'est plus au pouvoir ? La loi prévoit des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ses dispositions. Elle impose à chaque parti politique de s'y conformer. La commission électorale de la Sierra Leone peut rejeter la liste des responsables d'un parti politique pour des fonctions électives si celui-ci ne veille pas à ce que le nom d'une femme soit inclus tous les trois noms.

Avez-vous obtenu le soutien des partis d'opposition pour l'adoption de cette loi ?

Oui, c'est pourquoi il a fallu 13 mois. Nous avons un parlement sans majorité [aucun parti n'a la majorité absolue] en Sierra Leone. Il est impossible d'adopter un projet de loi sans le soutien de l'opposition.

Vous avez parlé d'un mécanisme de financement pour les femmes. De quoi s'agit-il ? Actuellement, il est absolument impossible pour une banque d'accorder un prêt à une femme sans lui demander une garantie. On ne peut pas dire à une banque : "Lorsqu'une femme vient d'une zone rurale pour emprunter de l'argent, ne lui demandez pas de garantie". C'est pourquoi, avec le soutien de la Banque mondiale, nous voulons mettre en place un mécanisme qui garantira que la garantie n'est pas aussi coûteuse qu'elle ne l'est normalement.

Quelles sont les autres activités clés en matière d'autonomisation des femmes que votre ministère défend ?

Il y en a beaucoup. On peut parler de la violence sexuelle et sexiste, de la mise en place d'un mécanisme de réponse solide et de mesures préventives. Nous avons constaté une baisse de 30 % des VBG entre 2019, lorsque nous avons commencé, et aujourd'hui [2023]

Dans l'ensemble, je suis fière que nous ayons fait ce qu'il fallait en Sierra Leone. Je suis fière de tous les citoyens sierra-léonais, de notre président qui croit en l'autonomisation des femmes, des députés, de nos partenaires internationaux et des autres parties prenantes au débat sur l'égalité des sexes.Dans l'ensemble, je suis fière que nous ayons fait ce qu'il fallait en Sierra Leone. Je suis fière de tous les citoyens sierra-léonais, de notre président qui croit en l'autonomisation des femmes, des députés, de nos partenaires internationaux et des autres parties prenantes au débat sur l'égalité des sexes.

Quelles sont les interventions spécifiques ?

En ce qui concerne la violence sexuelle et sexiste, nous l'avons envisagée sous deux angles : la prévention et la réponse.

Je dis toujours que la réponse est coûteuse parce qu'elle est coûteuse pour les individus, pour la communauté et pour le pays.

En matière de prévention, nous avons élaboré une stratégie d'implication des hommes. Nous avons établi un partenariat avec le ministère de la jeunesse pour former les jeunes leaders à devenir des défenseurs de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous les avons envoyés dans les communautés pour changer les coeurs et les esprits. Les données montrent que les hommes écoutent davantage les hommes que les femmes.

Nous avons introduit l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Ainsi, les jeunes garçons et les jeunes filles apprennent l'éducation sexuelle, la sexualité et les droits des femmes.

Nous avons une stratégie de réponse. Nous avons un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24 sur tous les réseaux mobiles. Nous avons également créé des centres uniques qui fournissent des services complets axés sur les survivants.

Nous fournissons aux victimes des services médicaux, juridiques et psychosociaux gratuits. Ces centres sont répartis dans tout le pays.

Nous disposons également d'un tribunal spécial chargé d'accélérer le traitement des affaires. Il siège six jours par semaine. Grâce à cela, les affaires sont désormais traitées rapidement par les tribunaux.

Nous ne pouvons pas oublier le travail de la première dame [Fatima Bio] qui se fait la championne de la campagne "Hands Off Our Girls".

Qu'en est-il des droits fonciers des femmes ?

Oui, nous avons la loi de 2022 sur les droits fonciers coutumiers, qui garantit aux femmes l'égalité des droits et l'accès à la terre. Nous intégrons donc les droits des femmes dans les questions foncières. Par conséquent, les femmes peuvent désormais posséder des terres et en hériter. Auparavant, la terre était principalement réservée aux hommes.