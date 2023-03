Gabon: Mon avis après le drame qui nous touche tous sans exception

opinion

Lorsque le Gouvernement fait des choses bien réfléchies, il faille aussi le féliciter, oublions un peu la haine et les injures. Pensons aux personnes rescapées, aux personnes portées disparues et celles qui n'ont pas survécu à ce drame.

Vous allez sans doute vous poser la question de savoir, pourquoi dit-il cela ?

Tout simplement que le gouvernement n'a pas pris les mesures courageuses et responsables à la hâte de suspendre les responsables de la Marine marchande.

Pour le faire, il devait tout d'abord mener une enquête administrative afin que les premiers responsables en relation directe avec l'armateur soient suspendus. Aussi pour que les responsabilités pénales soient établies et que chacun réponde de ses actes, comme l'a bien dit le Président de la République et le Premier Ministre.

C'est vrai que dans l'émotion et la passion, nous disons que les secours sont arrivés tardivement, mais nous devons aussi être lucides que si jamais le gros dispositif avait pu venir dans la même nuit cela pouvait aussi être plus catastrophique puisqu'aucun passager ne pouvait être localisé et les vagues provoquées par les bateaux venus les secourir pouvaient également être fatales pour les rescapés qui étaient dans les canots de sauvetages mal gonflés.

Pour avoir travaillé à la CNNII comme Directeur des transports spécialisés, de l'exploitation et à la fin des projets et du développement, je sais de quoi je parle. Les secours de nuit s'avèrent plus dangereux qu'autre chose surtout lorsque l'endroit du drame n'a pas encore été localisé. Pour secourir des gens en mer, il faut vraiment bien s'organiser, afin que tout se fasse dans les règles de l'art et sans précipitation.

C'est vrai que nous ne comprenons pas pourquoi cela s'est le matin. Mais chers frères et soeurs la logistique pour ce faire ne se fait pas en claquant des doigts.

J'ai encore espoir que nous allons encore retrouver des personnes vivantes, car c'est mon souhait.

Il est vrai que le gouvernement est solidaire, mais il y a 5 mois, ce bateau a changé de propriétaire pour devenir la propriété de la Compagnie Royal Coast. Le Premier Ministre actuel ne l'était pas encore, donc pas responsable de cette catastrophe.

Les responsables seront tous connus et répondront de leurs actes. Car lorsque le Président de la République vous confie des postes de responsabilités, c'est pour travailler correctement pour la population et pas pour vous faire corrompre par les opérateurs économiques et demain dire que c'est le Président qui est responsable, c'est le premier Ministre ou tel ministre qui sont les responsables. Sachons assumer nos erreurs.

Dans tous les cas, j'ai confiance à la justice. Le Procureur de la République, viendra après les enquêtes, nous informer de l'évolution de l'enquête et déterminer les responsabilités de tout un chacun. Soyons patients.

Je ne voulais pas m'exprimer avant les mesures prises par le Gouvernement pour éviter d'aller dans tous les sens. La démission de certains ministres n'arrangera pas les choses, car le gouvernement fait confiance aux cadres qu'il nomme et à ceux-là d'être dignes de la confiance portée en eux par les plus hautes autorités, sinon le gouvernement sera obligé de démissionner tous les jours.

Voyons les choses de manière lucide sans passion et émotion.

Je suggère au Gouvernement de communiquer un peu plus et pourquoi pas, organiser des plateaux télés avec des experts, pour mieux éclairer l'opinion et ainsi arrêter toutes spéculations sur les réseaux sociaux et éviter toutes les récupérations politiques.

Nous sommes tous concernés par ce drame, je présente toutes mes vives et sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Face à la perte d'un être cher, aucun mot ne peut exprimer la peine et la douleur que l'on ressent. Je vous souhaite seulement de pouvoir trouver un peu de réconfort dans la présence de vos amis et de votre famille. Toute mon affection vous entoure également.

Mes pensées les plus douces vous accompagnent dans ce moment douloureux.

Mettons-nous tous a la prière. Il bien que nous nous mettions à prier, mais n'oublions pas que nous sommes africains et que nous avons nos réalités. Mettons nous tous ensemble, églises (Prêtres et Pasteurs) Ndjobistes, Bwitistes, Ndjembistes etc etc afin de demander pardons pour tout le mal que nous faisons a ce pays, chacun de nous a sa responsabilité.