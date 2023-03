Algérie: Encourager les bacheliers à s'orienter vers les filières mathématiques

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a mis l'accent, mardi à Alger, sur la nécessité d'encourager les bacheliers à s'orienter vers les filières mathématiques compte tenu de leur importance dans le développement scientifique et technologique du pays.

"Il est nécessaire pour encourager les élèves à choisir cette filière, de revoir l'ordre de priorité dans l'orientation des bacheliers vers les filières mathématiques et math-technique à l'université, permettant ainsi d'élever le taux de choix volontaire de ces deux branches au lycée", a précisé le ministre dans une allocution prononcée lors d'une journée d'études au niveau de l'Ecole nationale Supérieure des Mathématiques (ENSM) de Sidi Abdellah (Alger) à l'occasion de la journée internationale des Mathématiques.

Le ministre de l'Education nationale a souligné, par la même, "l'impact positif des filières Maths et maths techniques sur la vie socio-économique du pays".

"Les enjeux scientifiques et technologiques auxquels fera face notre pays afin de répondre aux exigences du domaine dépendent de l'amélioration de la qualité de performance de l'école algérienne, de la promotion de l'enseignement scientifique et technologique, tout en encourageant l'enseignement des différentes filières mathématiques", a-t-il ajouté.

Rappelant les difficultés et les défis auxquels est confronté l'enseignement, mais aussi l'apprentissage des mathématiques en Algérie à l'instar du reste des pays notamment le désintérêt des élèves, M. Belabed a indiqué que son secteur qui accorde un intérêt majeur à ces préoccupations, "oeuvre sans relâche pour promouvoir les idées et les projets innovants susceptibles de développer l'enseignement et l'apprentissage de cette matière".

Pour ce faire, le ministre a appelé à l'organisation de concours entre les élèves des différents établissements et la création de clubs des mathématiques, l'objectif étant de dénicher les élèves doués et de les prendre en charge, soulignant, par la même, "l'importante création de l'Ecole supérieure de mathématiques et de l'Ecole supérieure d'intelligence artificielle qui traduisent la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de promouvoir la spécialisation scientifique et mathématique, afin de concrétiser la transition vers l'économie technologique et scientifique".

De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a relevé l'importance des mathématiques dans la réalisation des objectifs du développement durable (ODD), d'où l'impératif de "leur accorder la place qui leur sied dans le système national d'éducation et de formation professionnelle".

Il a également fait remarquer que son secteur "accorde une importance majeure à l'enseignement des mathématiques dans les programmes destinés aux apprentis, tout au long de leur formation basée sur la même méthodologie adoptée dans les matières scientifiques à l'Education nationale, à savoir l'approche par les compétences".

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentelis a relevé, lui, "le rôle de la spécialisation mathématique dans la croissance économique et l'amélioration des services en intégrant des systèmes numériques dans la majorité des secteurs".

De son côté, le SG du ministère de l'Industrie, Salah Eddine Belbrik a affirmé que la promotion des mathématiques et des maths-techniques était "une nécessité impérieuse imposée par les développements technologiques accélérés auxquels sont confrontées les établissements économiques", assurant que le secteur de l'Industrie "affiche son appui à toute initiative visant le renforcement de l'économie de la connaissance au sein de l'entreprise pour intégrer et maîtriser les technologies modernes".

Au cours de la journée d'étude, rehaussée par la présence du Conseiller du président de la République, chargé des affaires de l'Education et de l'Enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, les élèves lauréats aux Olympiades des mathématiques ont été distingués.