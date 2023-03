Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Mars 2023

Sénégal : Procès de Ousmane Sonko- La coalition d’opposition manifeste contre

Au Sénégal, un grand rassemblement de l’opposition, autorisé par la préfecture, s’est tenu mardi 14 mars à l’appel de la coalition Yewwi Askan Wi, avant le procès en diffamation d’Ousmane Sonko, prévu demain jeudi 16 Mars 2023. Cette procédure pourrait lui barrer la route en vue de l’élection présidentielle de février 2024. « Gatsa Gatsa », traduction : « Oeil pour oeil, dent pour dent, la loi du talion ! » Tel est le slogan des manifestants. (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Pollution des fleuves Bia et Tanoé: La Côte d'Ivoire et le Ghana envisagent des mesures conjointes

La Côte d'Ivoire et le Ghana se sont engagés à lutter contre la pollution des eaux des bassins qu'ils ont en partage. C'est ce qui ressort du premier jour, le mardi 14 mars 2023, à Accra, de la rencontre entre les autorités ivoiriennes et ghanéennes au sujet de la pollution des eaux des bassins en partage entre la Côte d'Ivoire et le Ghana (Bia -Tanoé). Ces rencontres prendront fin le 16 mars 2023. Les deux pays envisagent des mesures conjointes pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. En effet, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, chef de la délégation interministérielle ivoirienne, a eu une séance de travail avec ses collègues ministres du Ghana. Il s'agit notamment de la ministre de l'Assainissement et des Ressources en Eau du Ghana, Cécilia Abena Dapaah; du ministre de la Terre et des Ressources naturelles, Samuel Abu Jinapor; du ministre de l'Environnement, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Dr Kweku Afriyie. (Source : Fratmat.info)

Benin : Coopération- La sécurité, l'autre grand thème de la visite de Mohamed Bazoum au Bénin

Le président nigérien a bouclé le mardi après-midi sa visite de 48 heures au Bénin. Mohamed Bazoum, accompagné d'une forte délégation constituée de ministres, de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprise, est venu pour renforcer les relations avec son voisin du Sud. Même s'ils n'ont pas consacré autant de temps au volet sécuritaire qu'à l'économie, Mohamed Bazoum et son hôte béninois, Patrice Talon, ont tout de même abordé la question de la menace terroriste au Sahel et son extension vers les pays côtiers. Les deux hommes d'Etat se sont félicité de la mise en place d'un accord de coopération militaire qui leur aura permis, selon Patrice Talon, d'ériger au niveau de leur frontière un dispositif pour faire face aux attaques terroristes. (Source : Dw)

Burkina Faso : Coopération - Il n’y a plus de visa pour les passeports ordinaires entre le Burkina et le Maroc

Dans une note publiée ce 14 mars 2023, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur informe de l’entrée en vigueur de la suppression du visa pour les passeports ordinaires entre le Burkina Faso et la République du Maroc. (Source : Burkina24)

Maroc : Réformes majeures réalisées par le Royaume- Des congressmen US saluent le processus

Des membres du Congrès américain en visite au Maroc ont salué, mardi à Rabat, les réformes majeures réalisées par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Lors d'un point de presse tenu à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les membres du Congrès US se sont dits très enthousiastes de voir de visu les grandes réformes réalisées par le Maroc et le rôle joué dans ce sens par SM le Roi. "Nous reconnaissons le leadership marocain dans la région", a déclaré Adriano Espaillat, félicitant le Royaume pour sa contribution à la paix, notamment au Moyen-Orient. (Source : Map)

Somalie : Attentat suicide- Au moins cinq morts et 11 blessés

Au moins cinq personnes ont été tuées et onze autres blessées, dont un gouverneur, dans un attentat suicide perpétré mardi dans le sud-ouest de la Somalie, a annoncé un commandant de police cité par des agences internationales de presse. Selon ces sources, l’attaque n’était pas revendiquée dans l’immédiat, mais les regards se tournent vers les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda et qui commet régulièrement des attentats suicides dans ce pays instable de la Corne de l’Afrique. « Un terroriste kamikaze a conduit un véhicule chargé d’explosifs sur une maison d’hôtes à Bardera où séjournaient des responsables gouvernementaux », a affirmé Hussein Adan, commandant de police dans cette ville de la région du Gedo située à 450 km à l’ouest de la capitale Mogadiscio. Parmi ces responsables se trouvaient le gouverneur du Gedo, Ahmed Bulle Gared, et plusieurs commandants militaires, a-t-il ajouté. (Source : Acp)

Mali : Justice- Rokia Doumbia dit Rose, présentée au procureur…

Interpellée dans la matinée du lundi 13 mars 2023 et placée en garde à vue, la militante de l’association Siguida Nièta, Rokia Doumbia dit Rose, est arrivée dans l’après- midi au tribunal de grande instance de la commune IV pour être présentée devant le procureur. Selon les responsables de son association, Rokia Doumbia est retournée vers 19 heures au commissariat de Lafiabougou sans donner plus de précisions. Selon des sources, il est reproché à Rokia Doumbia de l’association Siguida Nièta, qui dénonce la Vie chère, notamment l’augmentation des produits de première nécessité, de tenir des propos outrageants contre le président de la Transition dans une vidéo sur un réseau social. (Source : abamako.com)

Niger : 51ème session ordinaire du Cip-Uemoa- Le rapport 2022 sur le fonctionnement et l’évolution de l’union en examen

La 51ème session ordinaire du comité interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Cip-Uemoa), a ouvert ses travaux, le lundi 13 mars 2023 à Niamey, avec à son ordre du jour l’examen du rapport annuel 2022 sur le fonctionnement et l’évolution de l’union. L’agenda de cette session comporte outre l’examen du rapport 2022 de l’institution qui sera présenté par le président de la commission de l’Uemoa, la Cérémonie d’au revoir des anciens membres du Cip au titre du Benin, du Burkina Faso et du Sénégal ; le renouvellement des membres du Bureau du Cip et des membres des bureaux des sous-comités avec l’installation du nouveau Président du Cip; le Rappel du calendrier des activités du Cip au titre de l’année 2023 et du budget y afférent ; la validation des thèmes d’échanges avec les Départements de la Commission de l’Uemoa au titre de l’année 2023 et la situation des ressortissants de l’Afrique subsaharienne en Tunisie. (Source : aniamey.com)

Tchad : Tension sociale- Le C.S.A.A.GE.T invite les fonctionnaires à observer deux jours de grève

La Centrale syndicale des agents de l'administration générale du Tchad demande d'observer une grève de solidarité en soutien aux agents du ministère de l’Administration du territoire. La note concerne les agents des ministères qui n'ont pas de statut particulier. Cet affront du C.S.A.A.GE.T vise à riposter contre les injures, les récupérations et les erreurs de jugement que subissent les agents du ministère de l’Administration territoriale en grève. Un arrêt de travail depuis plus d’un moins pour demander la revalorisation salariale. Le C.S.A.A.GE.T regrette que : « le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs n'est pas reconnu au Tchad, du moins par certains de nos hautes autorités. Il y a comme une injustice dans cet acharnement du sort. » (Source : Journal du Tchad)

Rca : Projet de gouvernance digitale du secteur public -La Banque mondiale échange avec le Pm

Mardi 14 mars 2023, Heri ANDRIANASY, spécialiste principal de la Banque mondiale en Administration publique, chargé de projet de la gouvernance numérique du secteur public et sa délégation ont rencontré le Premier ministre, Félix MOLOUA. Heri ANDRIANASY, spécialiste principal de la Banque mondiale en Administration publique, chargé de projet de la gouvernance numérique du secteur public et sa délégation ont rencontré le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Félix MOLOUA le mardi 14 mars 2023. Venus s'enquérir de l'avancée des travaux, ils ont présenté leurs observations au Chef du Gouvernement. Heri ANDRIANASY a noté des “avancées encourageantes”. Mais, la délégation de la Banque Mondiale a également invité le Premier Ministre à s'impliquer dans la mise en œuvre effective du projet de la gouvernance numérique du secteur public (Source : abangui.com)

Tunisie : Propos antiracistes contre les subsahariens- La Secrétaire générale de l’Oif charge Kaïs Saïed

De toutes les réactions de personnalités subsahariennes, celle de la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif), Louise Mushikiwabo, le 13 mars 2023, sur TV5MONDE, figure parmi celles qui enfoncent davantage le Président tunisien, Kaïs Saïed. Parce que l’ancienne cheffe de la diplomatie rwandaise a clairement indiqué que le Raïs tunisien est carrément décalé relativement à la nature des relations entre son pays et les autres États africains. « Ce n’est pas comme çà que nous voyons la Tunisie », a-t-elle souligné. (Source : Fratmat.info)