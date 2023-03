Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Commandant des Forces de Défense nationale de l'Afrique du Sud

ALGER — Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu mardi à Alger, le Général d'Armée, Rudzani Maphwanya, Commandant des Forces de Défense nationale de l'Afrique du Sud, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce mardi 14 mars 2023, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, M. le Général d'Armée, Rudzani Maphwanya, Commandant des Forces de Défense nationale de l'Afrique du Sud, qui effectue une visite de travail en Algérie, à la tête d'une importante délégation", précise la même source.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires, présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes Forces de l'ANP.

"Ont pris part à cette rencontre le secrétaire Général du Ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, les Chefs de Départements et des Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation sud-africaine".

Lors de cette audience, les deux parties "ont passé en revue l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays, ainsi que les moyens et perspectives de leur développement", indique le communiqué, ajoutant qu'elles ont, par ailleurs, "évoqué les défis sécuritaires qui se posent au monde, en général, et au continent africain, en particulier, et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution aux termes de laquelle il a, tout d'abord, souhaité la bienvenue au responsable sud-africain, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait, en soulignant que "cette visite en Algérie reflète la volonté politique des hautes autorités des deux pays de promouvoir la coopération militaire bilatérale au niveau des relations historiques et d'amitié qui lient les deux pays".

"Cette visite est un signe de notre engagement commun en faveur de la volonté politique des hautes autorités des deux pays d'oeuvrer ensemble pour l'instauration d'une coopération dense, basée sur les échanges, la concertation et le pragmatisme, et hissée au niveau des relations historiques entre les deux pays et des ambitions qui les animent", a relevé le Général d'Armée.

"Ainsi cette coopération gagnerait à être inscrite dans le cadre d'un protocole de coopération militaire, à ratifier par les deux armées, et je suis persuadé que votre visite, aujourd'hui, contribuera à la définition des contours de cette coopération et, partant, à la signature d'un accord y afférent entre nos deux institutions", a affirmé M. Chanegriha.

Par ailleurs, le Général d'Armée a mis en exergue "la réelle volonté qui anime les deux pays en matière de fédération des efforts, pour l'instauration de la paix et de la stabilité au niveau du continent africain", relève la même source.

"Je tiens à réaffirmer notre sincère volonté de fédérer nos efforts, pour mettre en oeuvre une coopération dynamique qui répond aux aspirations de nos peuples, d'autant plus que les relations entre les deux pays revêtent un cachet d'excellence, traduit notamment par la volonté commune de contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité au niveau du continent africain", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le Général d'Armée, Rudzani Maphwanya, a "exprimé ses remerciements pour les marques d'hospitalité dont il a été entouré, lui et sa délégation, avant de souligner la convergence des points de vue et des analyses sur les questions d'actualité continentale et internationale, ainsi que la disponibilité de son pays à oeuvrer pour le renforcement de la coopération militaire bilatérale".

Au terme de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Commandant des Forces de Défense nationale de l'Afrique du Sud, ne procède à la signature du livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué.