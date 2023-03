Algérie: Cimenterie de Chlef - Environ 350.000 tonnes de clinker exportées depuis début 2023

ORAN — La cimenterie de relevant du Groupe industriel du ciment algérien (GICA) a exporté, depuis le début de l'année courante, près de 350.000 tonnes de clinker, a-t-on appris mardi à Oran du président-directeur général de GICA.

En marge de la cinquième édition du Salon international de l'industrie, de la construction, de l'énergie et de l'exportation (Oran Invest Expo), dont les activités se poursuivent au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, Kada Dinar a souligné que cette quantité de clinker a été exportée vers les pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine à partir des deux ports de Tenès (Chlef) et d'Oran.

La cimenterie de Chlef ambitionne cette année d'exporter 2 millions de tonnes de ce produit vers plusieurs pays européens, africains et d'Amérique latine, a ajouté le même responsable, rappelant qu'au courant de l'année écoulée, 1.500.000 tonnes de clinker ont été exportées.

"Le marché national est saturé et nous espérons cette année exporter une plus grande quantité possible de clinker et de ciment", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la Cimenterie aspire, cette année, exporter 1 million de tonnes de ciment vers les pays européens et africains, a encore annoncé M. Dinar qui a signalé que son entreprise est prête à exporter du ciment vers la Turquie et la Syrie après le violent tremblement de terre qui a frappé les deux pays récemment.

La cimenterie de Chlef du GICA dispose de trois lignes de production de ciment d'une capacité totale de 4.200.000 tonnes par an, en plus du clinker.

Pour rappel, quelque 150 exposants d'Algérie et de l'étranger, représentant des entreprises étrangères et de succursales d'entreprises étrangères actives en Algérie de Chine, d'Italie, de France, de Turquie et d'autres, participeront au Salon de quatre jours de l'industrie, de la construction, l'énergie et l'exportation.