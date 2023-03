Afrique de l'Est: Agression rwandaise - Fayulu, Matata et Katumbi invitent la Communauté internationale à prendre ses responsabilités

Le rendez-vous a été bien respecté. Oui, les leaders politiques de l'opposition accompagnés des membres de leurs formations politiques, ont battu le macadam samedi 11 mars 2023, pour exiger notamment la fin de l'agression rwandaise.

A travers cette manifestation, ils ont dénoncé les tentatives de balkanisation de la RDC. Martin Fayulu, pour le compte de son parti, l'Engagement pour la citoyenneté et le développement ; Matata Ponyo, pour le compte de Leadership et gouvernance pour le développement ; Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République qui a représenté Moïse Katumbi ; Prince Epenge, pour ADD-Congo et Seth Kikuni, étaient tous présents à la marche pacifique.

De Rond-point Ngaba, leur point de départ, en passant par l'avenue Kianza, puis Lemba Super avant d'atteindre le boulevard Lumumba pour le stade Tata Raphaël, lieu de chute, ces leaders de l'opposition ont parcouru plus de 15 kilomètres à pieds.

Au terme de la manifestation, Martin Fayulu, initiateur de ladite marche à laquelle se sont joints ses compères de l'opposition, a, dans son discours, commencé par remercier les forces de l'ordre qui ont bien su encadrer les manifestants jusqu'à la fin sans dégâts graves. Poursuivant son propos, il est revenu sur l'objectif de la marche, précisant que celle-ci concerne tous les congolais et revêt d'une connotation d'intérêt général, celui de la défense du pays et lutter contre les velléités de balkanisation à travers des guerres en intermittence.

"Nous avons marché aujourd'hui pour montrer à la face du monde que nous sommes les enfants du Congo, mais aussi pour dire non à l'agression que le Rwanda et l'Ouganda font subir à notre pays. La même marche s'est tenue à Kindu, à Kikwit, à Mwene-Ditu, Masimanimba à Goma, etc. Bukavu et Lubumbashi vont marcher samedi prochain. Le mot d'ordre est le seul, non à la guerre dans l'Est et à la balkanisation de notre pays. Que l'ONU et l'Union Africaine disent à Kagame d'instruire ses hommes, le M23 et ses éléments de l'EAC de quitter notre pays ", a dit le Président de l'ECIDé.

Par ailleurs, Martin Fayulu a adressé un message fort à la communauté internationale quant à la présence de la RDC au sein de l'EAC. "Que la communauté internationale sache que l'EAC qui veut dire en Français ; la communauté des Etats d'Afrique de l'Est concerne les Etats de la partie orientale du continent et nous, nous ne sommes pas dans l'Afrique de l'Est, nous sommes de l'Afrique centrale ", a-t-il dit.

La RDC n'est pas à vendre !

Le coordonnateur de Lamuka a souligné le fait que la République démocratique du Congo n'est pas une marchandise à vendre et qu'elle reste pour les congolais. " A Monsieur Félix Tshisekedi, les gens à qui il a tout donné, avec qui il a passé des accords ne sont pas rassasiés et veulent prendre notre pays. Qu'il parte négocier avec eux je ne sais où mais que notre terre reste pour nous seuls ", a-t-il conclu.