Algérie: Borussia Mönchengladbach - Les excuses de Ramy Bensebaini

Après son erreur, Ramy Bensebaini présente des excuses. Suspendu par la Fédération allemande de football après avoir insulté l'arbitre du match qui a opposé son club, le Borussia Mönchengladbach, à Fribourg le week-end dernier, le défenseur algérien est sorti du silence.

Occasion pour lui de reconnaitre son erreur et de faire son mea culpa.

" J'avais besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Le football est un sport plein d'émotions. Vous voulez tout donner pour gagner, pour mettre le jeu de votre côté. Et parfois, dans un match difficile, vous vous sentez injustement traité même dans les plus petites décisions, surtout lorsque vous ne pouvez plus aider votre équipe ", a-t-il écrit sur sa page Instagram.

" Mais ce sont aussi les moindres détails qui peuvent décider de l'issue d'un match. Et peu importe ce que je ressens à ce moment-là, il s'agit toujours de le prendre professionnellement. Je suis d'autant plus désolé d'avoir causé des ennuis à mon équipe et je tiens à m'excuser pour ma réaction, qui a montré une image de moi dont je ne suis décidément pas fier ", a ajouté Ramy Bensebaini.

A noter que le Fennec a écopé de deux matchs de suspension.