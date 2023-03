Sénégal: Prise en charge des Droits des Enfants Talibés - Les acteurs prônent l'élargissement de la discussion

Un forum sur les droits des enfants talibés à l'initiative d'Amnesty International section Sénégal, a lieu ce mardi 14 mars 2023, en présence de tous les acteurs, notamment les militants des droits humains, les maîtres coraniques et les autorités étatiques. Cette rencontre selon, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty section Sénégal, vise à identifier de nouvelles stratégies et actions à mettre en oeuvre pour une bonne prise en charge des droits des enfants talibés.

" Au Sénégal depuis maintenant plusieurs décennies on parle de la question des droits des talibés. Et cette question est pour nous, une très grande préoccupation. J'ai l'habitude de dire à l'Etat du Sénégal, tant que dans ce pays, il y aura des centaines, des milliers d'enfants qui mendient tous les jours du matin au soir dans les rues, les pieds nus, en haillons parfois la peau couverte de carasse, vous ne pouvez nul part aller et prévaloir d'un bilan en matière de droit de l'homme. Votre principale problème de droits humains, c'est la condition des droits de l'homme et notamment des enfants talibés ", a d'emblée déclaré Seydi Gassama, directeur d'Amnesty Internationale section, par ailleurs initiateur du forum.

Selon, le directeur exécutif d'Amnesty internationale/Sénégal " Depuis maintenant plusieurs décennies même, la réflexion est entamée. On a eu beaucoup de débats autour du projet des lois sur le statut des Daaras, on a discuté également du code de l'enfant. Mais tous ces textes depuis maintenant cinq ou six ans n'ont pas connu d'avancées ". toutefois confie-t-il " De nos entretiens avec les plus hautes autorités du pays, nous avons compris que le blocage des ces processus es t du à des désaccords avec les maîtres coraniques. Et comme nous sommes dans un Etat démocratique, il est important lorsqu'il y a des blocages qu'on écoute les personnes concernées, afin qu'on puisse trouver des solutions. "

" Donc l'entretien d'aujourd'hui vise à commencer ce débat avec les maîtres coranique en vue de trouver des solutions à la question vraiment des enfants talibés. Notre souhait en tant que militants des droits humains, c'est que les enfants puissent dans les écoles coraniques étudier dans des conditions normales, dans des conditions du bien être et d'épanouissement comme cela se fait dans les écoles publiques et privées ", a souligné M. Gassama.

De son côté, interrogée sur l'état des lieux de la loi portant retrait des enfants talibés et la modernisation des Daaras, Mme Koilel Sambou Sarr, éducative spécialisée de formation, par ailleurs représentante de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale près de la cour d'appel de Dakar, indique " Aujourd'hui, je peux dire que le processus est entamé. Donc l'Etat a fait ce qu'il devait faire. Les pourparlers sont en cours. Nous sommes en train de discuter avec les acteurs concernés, parce que le problème des talibés et des enfants en général concerne toutes les couches de la société. Donc il faudrait qu'on élargisse les discussions. Essayer de voir comment est-ce que les enfants peuvent évoluer dans de très bonnes conditions dans l'intérêt de tout le monde. "