Afrique Australe: Mozambique/Malawi - Les autorités doivent mobiliser des ressources pour aider les victimes d'une tempête sans précédent

En réaction à l'impact dévastateur du cyclone tropical Freddy, qui a fait plus de 60 morts et près de 100 blessés au Mozambique et au Malawi après s'être intensifié pour devenir l'une des plus fortes tempêtes qu'ait connues l'hémisphère sud, Tigere Chagutah, directeur par intérim pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré :

" Alors que nous attendons encore des précisions sur l'ampleur réelle des dommages dans les pays actuellement ravagés par le cyclone Freddy, il est clair que le nombre de morts recensé au Malawi et au Mozambique va augmenter, de même que celui des infrastructures détruites. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées.

" La Communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté internationale doivent mobiliser les ressources nécessaires pour contribuer aux interventions de secours dans les pays les plus frappés par le cyclone Freddy. L'objectif premier doit être de sauver des vies et de fournir une assistance aux personnes qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance, en veillant à respecter les normes relatives aux droits humains.

" Les pays concernés doivent également être indemnisés pour les pertes et préjudices causés par ce cyclone. Le Mozambique et le Malawi font partie des pays les moins responsables du changement climatique, mais subissent de plein fouet les tempêtes qui gagnent en intensité à cause du réchauffement de la planète lié principalement aux émissions de carbone des nations les plus riches. "

Le cyclone Freddy a atteint le centre du Mozambique dans la province de Zambézia le 11 mars, détruisant des habitations et provoquant de vastes inondations. Il a également endommagé des lignes téléphoniques et des câbles électriques, ce qui a perturbé gravement les télécommunications.

Après avoir touché le Mozambique, cette tempête a frappé le Malawi, où de fortes précipitations ont entraîné des glissements de terrain dans des zones rurales et de graves inondations à Blantyre.

Freddy est le plus long cyclone tropical jamais enregistré. Il avait atteint une première fois les côtes et fait des dégâts à Madagascar, à Maurice et au Mozambique à la mi-février.