Afrique: Les difficultés que tous les missionnaires rencontrent dans leur vie quotidienne font grandir la foi

Lomé — "Chacun de nos jeunes a une histoire à vivre, à raconter. Nous voudrions partager quelques-unes de leurs réflexions sur la mission, les joies, les difficultés, les défis". Ce sont les Pères Walter Woamede et Silvano Galli, de la Société pour les Missions Africaines (SMA), qui ont pris la parole à la fin des examens du premier trimestre de l'école de propédeutique que la SMA réalise à Lomè (voir Fides 24/01/2022).

Les témoignages recueillis parmi les étudiants ont été nombreux et variés, mais leur fil conducteur ramène toujours au sens de la vocation missionnaire de chacun. "Un missionnaire est une personne appelée par le Christ à le suivre, il doit quitter sa culture, son milieu et entrer dans la culture des autres. Il est appelé à laisser derrière lui, à oublier le lieu d'où il vient. Il doit apprendre d'autres langues, d'autres traditions. Je remercie le Seigneur pour ma vocation". Et encore : "Dans la vie du missionnaire, il y a des joies et des difficultés. La joie se trouve avant tout dans celui qui l'a envoyé, le Christ. Le Pape François a dit : 'la beauté de la consécration, c'est la joie. Et il n'y a pas de sainteté dans la tristesse".

L'un des étudiants a ajouté : "Le missionnaire est celui qui a reçu un appel et qui veut le suivre pour recevoir une mission et l'accomplir", a déclaré un autre étudiant. Il ne doit pas avoir peur ni se décourager, il doit être fort et avoir confiance en Dieu. Il ne faut pas oublier que beaucoup perdent la vie dans la mission, comme cela est arrivé à notre confrère le père Adrien Jeanne, tué en Côte d'Ivoire".

Les maladies, les épidémies, comme la fièvre jaune qui a tué les premiers missionnaires arrivés en Sierra Leone, les guerres sont autant d'"obstacles" qui font partie du quotidien de ceux qui consacrent leur vie à la mission. "Mais les difficultés font grandir la foi", ont dit à l'unisson les garçons de la Propédeutique de Lomé qui ont invité tout le monde à les accompagner par la prière, le soutien et l'amitié.