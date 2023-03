Burkina Faso: Insécurité - Le SOS des ressortissants du Koulpélogo

La province du Koulpélogo est confrontée à des attaques récurrentes d'hommes armés non identifiés comme bien d'autres zones du Burkina. Face à cette situation, les ressortissants des huit communes que compte la province ont animé une conférence de presse le mardi 14 mars 2023 à Ouagadougou pour, diront-ils, appeler le gouvernement à la prise en compte conséquente de leur localité dans le plan d'action de résilience et de lutte contre le terrorisme.

A l'instar des ressortissants des zones touchées par l'insécurité, ceux du Koulpélogo n'entendent pas rester passifs pendant que leur province est prise pour cible par des hommes armés non identifiés. Pour cela, réunis autour de " Initiatives urgence Koulpélogo ", les filles et fils des huit communes qui composent la zone ont animé une conférence de presse pour interpeller les autorités sur la nécessité d'accorder un regard particulier sur la " situation de détresse que vivent les populations de cette partie de la région du Centre-Est.

En effet, pour le président de ce regroupement, Raphaël Salambéré, le Koulpélogo est l'épicentre des attaques terroristes dans cette région avec son lot de déplacés internes soit plus de 26 000 personnes à la date du 23 février 2023. Conséquences : les assassinats, les prises d'otage, les enlèvements, les destructions d'infrastructures sont, entre autres, des actions auxquelles sont confrontées les populations. S'y ajoutent la fermeture des écoles, des centres de santé et autres services sociaux de base mettant ainsi à " mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Face à cette situation difficile, les animateurs de cette conférence de presse ont lancé un appel au gouvernement afin qu'il prenne en compte de manière conséquente la province du Koulpélogo dans le plan d'action de résilience et de lutte contre le terrorisme.

Et dans cette dynamique, la présence d'un détachement permanent serait à leurs yeux d'un grand appui dans le combat contre l'insécurité. En rappel, " Initiatives urgence Koulpélogo " créé en fin janvier 2023 est née de la considération selon laquelle l'unité fait la force. Il vise à fédérer les énergies de tous en vue d'apporter, entre autres, un appui matériel et moral aux populations de cette zone confrontée aux défis sécuritaire et humanitaire.