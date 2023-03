Angola: Bahreïn - L'Angola et l'UIP signent un accord pour la 147ème Assemblée générale à Luanda

Manama — L'Assemblée nationale (AN) et le secrétariat de l'Union interparlementaire (UIP) ont signé, mardi, à Manama, capitale du Royaume de Bahreïn, l'accord pour la tenue de la 147ème Assemblée générale, en octobre de cette année à Luanda.

L'accord signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, et par le secrétaire général de l'IUP, Martin Chungong, établit les règles de tenue de l'événement, qui doivent être pleinement respectées pour le succès de l'événement.

Avec la signature de l'accord, l'Angola s'engage à mettre en oeuvre toutes les directives de l'IUP avant et pendant l'événement prévu en octobre de l'année en cours à Luanda.

Selon Carolina Cerqueira, l'Angola assume la responsabilité et l'engagement de redonner de la dignité au pays, en organisant un événement qui représente le poids du parlement angolais dans le contexte régional et international, un parlement fort, démocratique, sensible au genre, engagé dans la défense de l'écologie et, surtout, qui répond aux angoisses, aux préoccupations et aux rêves des Angolais.

Carolina Cerqueira a avancé que, pour le début des tâches établies, une commission d'organisation a déjà été créée et les principales lignes d'action, les événements parallèles, comptant également sur le soutien de l'IUP, afin que la réunion de Luanda puisse favoriser et développer les échanges et créer des ponts de solidarité, de concertation, de dialogue et surtout d'action en faveur du bien-être et de l'amélioration des conditions sociales des populations.

Elle a ajouté que le pays profitera de l'occasion pour montrer son hospitalité, sa culture, ainsi que pour promouvoir le tourisme.

La Présidente de l'AN a également fait savoir que, sur le plan humain, matériel et technique, les conditions essentielles sont créées, avec un cadre humain dynamique, participatif et engagé et des députés qui feront preuve d'expérience d'organisation.

A son tour, le secrétaire général de l'IUP, Martin Chungong, a déclaré que la signature de l'accord représente le mariage entre l'Angola et l'organisation.

Pour le responsable, l'Angola et son parlement sont, une fois de plus, une démonstration de leur engagement dans la promotion des idéaux démocratiques.

Martin Chungong a ajouté que l'organisation a déjà commencé à sensibiliser ses membres à être présents en Angola, afin de participer à cet événement qui servira à aborder des questions d'intérêt commun.

Lors de la 146e Assemblée générale de l'UIP, l'Angola a recueilli les expériences de la coordination de la réunion à Bahreïn, lors d'une rencontre entre la présidente de l'AN, Carolina Cerqueira, et le président du comité d'organisation, Jamal Fakhro.

La délégation angolaise a profité du moment pour recueillir des informations détaillées sur l'organisation de l'événement, "s'abreuvant" de l'expérience de Bahreïn pour le succès du conclave de Luanda.

Lors de l'Assemblée générale de l'UIP, les parlementaires ont analysé les stratégies de l'organisation sur le changement climatique, la responsabilité à tous les niveaux, ainsi que la transformation des discours en actions pour lutter contre le changement climatique.

L'approche comprenait également le renforcement de la législation climatique pour réduire les émissions de gaz carbonique et le soutien à une transition vers une énergie propre.

L'Union interparlementaire est composée de 178 parlements nationaux et de 12 assemblées régionales. Elle est actuellement la principale interlocutrice parlementaire des Nations Unies.