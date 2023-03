Angola: L'Exécutif maintient le pari d'attirer les investissements dans le 'pétrole et gaz'

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a assuré mardi que le gouvernement angolais continuerait à prendre des mesures pour que davantage d'investissements dans l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures aient lieu.

D'autres étapes consistent en l'amélioration continue de toute la législation nécessaire pour que cette activité soit exercée de manière équilibrée et attire davantage d'investisseurs.

Diamantino Azevedo s'exprimait lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord visant à améliorer les termes contractuels des blocs 30, 44 et 45 du bassin de Namibe, entre le concessionnaire national, ANPG et le consortium établi entre ExxonMobil et Sonangol Pesquisa e Produção.

A ce stade de la transition énergétique, le ministre défend la nécessité pour cette ressource minérale de continuer à démontrer son importance pour le développement du pays, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie de la population.

"Nous sommes de plus en plus convaincus que sans les hydrocarbures et autres ressources minérales dont dispose le pays, il nous sera difficile de réaliser le développement, de lutter contre la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique", a-t-il défendu.

Toujours selon le ministre, dans le contexte actuel, le monde a besoin de savoir que le pétrole continuera d'être important pour la planète encore longtemps.

Par conséquent, il a dit que l'Angola poursuivra ses activités pétrolières en Angola, ce qui nécessitera une plus grande attention aux questions environnementales, soulignant que des mesures continuent d'être prises pour que les actions de l'industrie extractive se développent en tenant compte du changement climatique.

Quant à la signature du protocole d'accord, il a indiqué que pour le gouvernement angolais, il s'agit d'un moment important car il fait partie de la stratégie de la nécessité de parvenir à maintenir une certaine stabilité de la production pétrolière dans le pays et de pouvoir continuer à explorer cette ressource pendant un certain temps.

Nos félicitations àl' ExxonMobil et Sonangol pour cet engagement et nous espérons qu'il sera effectivement mis en oeuvre dans tous ses aspects et en temps voulu ", a auguré le responsable, exprimant un soutien institutionnel.

Pour Diamantino Azevedo, la présence du vice-président de l'ExxonMobil, Neil Chapman, démontre l'importance que la multinationale attache à l'acte.