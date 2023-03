Angola: La vente de poisson rapporte 92 millions de kwanzas à l'Edipesca

Luanda — La commercialisation d'une variété de poissons a permis le chiffre d'affaires d'environ 92 millions de kwanzas, au cours de l'exercice 2022 de la Société distributrice des produits de la pêche (Edipesca, UEE), une valeur qui ne représente que 10% de la capacité installée de cette institution publique.

Selon le coordinateur du comité de gestion de l'Edipesca, Júlio Lopes, le volume actuel des ventes de poisson de cette entreprise est bien inférieur à celui réalisé en 2016, une période au cours de laquelle le chiffre d'affaires annuel s'élevait à plus d'un milliard de kwanzas.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une visite d'information du ministre de la Pêche et des Ressources marines à l'Edipesca et à l'Entreprise Portuaire de Pêche d'Angola (Pescangola, E.P), le responsable a souligné la signature de contrats ou l'établissement de partenariats avec les grands armateurs/opérateurs de capture de poissons comme l'un des moyens de racheter le volume de facturation précédent.

En ce sens, le coordinateur a affirmé que l'entreprise a besoin d'avoir des partenaires qui soutiennent l'approvisionnement en poisson, en vue d'approvisionner le marché national en poisson frais et congelé de qualité et sécurité alimentaire.

"Au moins à Luanda, il est temps de créer un nouveau réseau de distribution de poisson frais, pour répondre à la demande du marché local à un prix abordable pour la population", a-t-il déclaré.

Selon Júlio Lopes, il est nécessaire de créer une chaîne fonctionnelle entre les grands armateurs, les grossistes et les détaillants, dans laquelle l'Edipesca s'identifie comme un grand détaillant.

En outre, il considère l'entreprise comme un actif qui doit être recapitalisé ou financé pour réaliser son objet social, qui est basé sur la distribution et la commercialisation du poisson dans la partie nord de l'Angola.

Avec l'appui d'une installation frigorifique, d'une capacité de congélation de 30 tonnes/jour et de conservation de 1 200 tonnes de poisson, l'Edipesca est présent sur le marché angolais depuis plus de 39 ans.

A l'occasion, la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen Neto, a reconnu que les installations de l'Edipesca avaient besoin d'être requalifiées, compte tenu du temps et du degré avancé de dégradation de certaines infrastructures.

No mesmo âmbito, na última semana, a delegação do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos visitou, igualmente, as instalações das zonas pesqueiras dos Ramiros e da praia do "Buraco" (município de Belas), Cabo Ledo (município da Quissama), assim como do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (INIP) e do Centro de Apoio à Pesca Artesanal (CAPA), ambos situados na Ilha de Luanda

La visite de la délégation du département ministériel à l'Edipesca et à la Pescangola, visait à évaluer l'état opérationnel des actifs de pêche de l'État, ainsi que les avantages réels que les infrastructures apportent aux opérateurs du segment de la pêche.

Dans le même contexte, la semaine dernière, la délégation du ministère des Pêches et des Ressources marines a également visité les installations des zones de pêche de Ramiros et de la plage " Buraco " (municipalité de Belas), Cabo Ledo (municipalité de Quissama), ainsi que l'Institut national de recherche halieutique (INIP) et le Centre d'appui à la pêche artisanale (CAPA), tous deux situés sur l'île de Luanda