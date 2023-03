Angola: Bahreïn - L'AN salue sa présence à l'Assemblée de l'UIP

Manama — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a qualifié, mardi, de positive la participation de l'Angola à la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), qui se déroule depuis le 11 à Manama, Royaume de Bahreïn.

S'adressant à la presse après la signature de l'accord avec le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, pour la tenue de la 147e assemblée de l'UIP, à Luanda, en octobre de cette année, Carolina Cerqueira a souligné que la présence des parlementaires angolais était également interactif, car il a permis l'échange d'expériences et l'échange avec des homologues d'autres pays.

"Nous avons amené avec une délégation interpartis, dans laquelle la pluralité de l'AN, l'équilibre des genres et des générations étaient représentés", a-t-il affirmé.

Carolina Cerqueira a ajouté que la délégation angolaise véhiculait une excellente image de l'Angola. " Nous véhiculons l'image d'un pays où les femmes sont représentées au plus haut niveau de l'AN, un pays où les jeunes ont leur mot à dire sur les grands enjeux de la situation internationale, un pays où la coexistence pacifique et partisane est une réalité. Nous avons pu prouver que la tolérance, le dialogue, la concertation sont les maîtres mots du parlement angolais ", a renforcé Carolina Cerqueira.

Selon la présidente de l'AN, l'Angola a profité de l'occasion pour présenter sa volonté d'être représenté au plus haut niveau, dans le groupe des jeunes, dans le groupe des femmes, une intention notée et qu'à l'avenir, le privilège d'être représenté peut arriver.

Elle a ajouté que l'Angola remplissait son rôle de solidarité, de médiateur, de pays engagé pour la paix dans la région des Grands Lacs, plaidant pour la paix en République démocratique du Congo (RDC).

Concernant le fonds mondial de soutien aux catastrophes naturelles, Carolina Cerqueira a souligné que l'intention du Groupe africain est de mettre à disposition un fonds pour aider tous les pays qui se trouvent dans une situation de calamité causée par les effets du changement climatique.

Diplomatie parlementaire

Pendant quatre jours de travail, la délégation angolaise conduite par sa présidente, Carolina Cerqueira, a développé une intense journée de diplomatie parlementaire, entretenant des contacts avec des homologues étrangers avec lesquels elle a abordé des questions liées à la coopération entre l'Angola et les pays respectifs, ainsi qu'entre les parlements.

Carolina Cerqueira a profité des rencontres avec les sensibilités les plus diverses pour promouvoir l'image du pays, faisant connaître les réalisations de l'Exécutif visant le bien-être social des Angolais et les transformations politiques, qui ont abouti à un parlement plus jeune, équilibré en termes de genre et où la coexistence pacifique et partisane est une réalité.

En plus de l'approche sur la coopération bilatérale, Carolina Cerqueira a également souligné la nécessité de créer des groupes d'amitié parlementaires avec certains pays afin de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences de manière plus active.

Le stand de l'Angola a également été mis en évidence, qui, tout au long de l'événement, a reçu des membres de toutes les délégations présentes, avec un flux quotidien de plus de 300 délégués désireux de connaître des informations sur le pays, la prochaine étape de l'IUP, en octobre de l'année en cours.

Tout au long de la 146ème Assemblée générale de l'UIP, l'Angola a recueilli les expériences de la coordination de la réunion à Bahreïn, lors d'une rencontre entre la Présidente de l'AN, Carolina Cerqueira, et le Président du Comité d'organisation, Jamal Fakhro.

La délégation angolaise a profité du moment pour recueillir des informations détaillées sur l'organisation de l'événement, "s'abreuvant" de l'expérience de Bahreïn pour le succès du conclave de Luanda.

Lors de l'assemblée générale de l'UIP, les parlementaires ont analysé les stratégies de l'organisation sur le changement climatique, la responsabilité à tous les niveaux, ainsi que la transformation des discours en actions pour lutter contre le changement climatique.

L'approche comprenait également le renforcement de la législation climatique pour réduire les émissions de gaz carbonique et le soutien à une transition vers une énergie propre.

Les parlementaires ont également abordé des questions liées à la coexistence pacifique, à la tolérance, à l'inclusion, aux crimes et à la sécurité contre la cybercriminalité, au changement climatique, aux avancées des femmes en politique, aux catastrophes naturelles et à la santé mondiale.

L'Union interparlementaire est composée de 178 parlements nationaux et de 12 assemblées régionales. Elle est actuellement la principale interlocutrice parlementaire des Nations Unies.