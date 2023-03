Malawi: MSF répond aux besoins médicaux après le passage du cyclone Freddy

communiqué de presse

Le cyclone Freddy a frappé la région sud du Malawi le 12 mars 2023 avec de fortes pluies et des vents violents, causant des dégâts importants au niveau des infrastructures telles que les routes, les bâtiments et les lignes électriques. Les districts de Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Mulanje, Mwanza, Neno, Nsanje, Thyolo, Phalombe et Zomba sont les zones les plus touchées. L'état de catastrophe a été déclaré dans plusieurs régions.

" La situation est très grave. Il y a de nombreuses victimes : des blessés, des disparus et des morts, et leur nombre ne fera qu'augmenter dans les prochains jours. L'hôpital central Queen Elizabeth de Blantyre est débordé par l'afflux de blessés venant de différentes régions. MSF a donc mis sur pied une équipe pour apporter un soutien médical et logistique. Nous réalisons également des dons de médicaments et de fournitures médicales et nous évaluons s'il y a un besoin de nourriture pour les patients ", explique Guilherme Botelho, coordinateur des projets d'urgence de MSF à Blantyre.

Selon les données officielles, le district de Blantyre a enregistré le plus grand nombre de décès. L'hôpital Queen Elizabeth a recensé à lui seul 219 blessés et 85 personnes déclarées mortes à leur arrivée soit 42 adultes et 43 enfants.

" Nous avons réorienté une partie de notre personnel du projet régulier de lutte contre le cancer du col de l'utérus pour aider l'équipe d'urgence de MSF à l'hôpital central Queen Elizabeth. Nous avons également suspendu nos activités externes afin de protéger notre personnel de tout risque lié aux crues soudaines et aux glissements de terrain lors des déplacements ou à l'effondrement de bâtiments " indique pour sa part Marion Pechayre, cheffe de mission, Malawi.

Le Malawi connaissant actuellement la pire épidémie de choléra de son histoire, après le passage de la tempête tropicale Ana l'année dernière, un nouveau pic de contamination de la maladie n'est pas à exclure.

" Nous avons déplacé les centres de traitement du choléra à proximité de l'hôpital pour assurer la sécurité des patients. La pluie n'a pas encore cessé et les dégâts sont nombreux, ce qui nous inquiète à bien des égards. Notre principale crainte réside dans une nouvelle augmentation des cas de choléra, d'autant plus que la couverture vaccinale à Blantyre est très faible. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour s'avancer sur cette possibilité " estime Guilherme Botelho.

Les équipes d'urgence de MSF continueront d'évaluer la situation et les besoins de la population et des structures de santé dans les districts du sud les plus touchés dans les jours à venir afin d'apporter un soutien, notamment en matière de traitement et d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.