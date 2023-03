Afrique: Souleymane Faye, l'homme du match - 'Je suis fier de la prestation collective' !

Le Sénégal est champion d'Afrique. C'est la quatrième fois, en l'espace d'un an,que cette phrase retentit à l'issue d'un tournoi continental.

Le Sénégal est sans doute dans la phase la plus brillante de son histoire. Après l'équipe A, l'équipe de Beach Soccer, l'équipe locale au CHAN, c'est au tour de la sélection des moins de 20 ans du Sénégal de se hisser sur le toit du continent, grâce à sa précieuse victoire sur son voisin, la Gambie.

En conférence de presse,l'entraîneur du Sénégal ,Malick Daf aux anges après la victoire historique des Lionceaux s'est présenté en compagnie de Souleymane Faye, le meilleur joueur de la finale et de Lamine Camara,le meilleur joueur du tournoi, TotalEnergies Man Of THE COMPETITION.

Souleymane Faye, élu homme du match se dit " fier " d'avoir donné le meilleur de lui-même pour aider son équipe à triompher en terre égyptienne.

" je suis fier de la prestation, de mes coéquipiers et de l'entraîneur,Malick Daf, qui a toujours su me soutenir, me faire confiance et me motiver à donner le meilleur de moi-même " à t-il dit en conférence d'après match.

Buteur et passeur décisif au cours de cette finale contre la Gambie, Faye a été logiquement désigné homme de la finale "Être homme du match et gagner un tournoi que nous avions tant attendu, est une chose inoubliable pour moi. Je ressens beaucoup d'émotions en ce moment" a-t-il réagi.

Auteur de deux buts depuis le début de la compétition. Une première réalisation lors du match d'ouverture et une deuxième lors du match de clôture "c'est vrai un attaquant, ce n'est pas idéal de marquer qu'un seul but lors des cinq premiers matchs mais je suis fier car je suis là aussi pour aider les coéquipiers" conclut Faye.