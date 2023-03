Madagascar: Économie rurale - Adaptation aux perturbations climatiques dans l'Atsimo Atsinanana

Les techniques vulgarisées par Conservation International pour faire face au changement climatique portent leurs fruits. Les témoignages des bénéficiaires du projet Paysage Durable se multiplient.

Les paysans de la région Atsimo Atsinanana adaptent leur mode de production aux nouvelles conditions des changements climatiques, avec l'accompagnement de Conservation International. Parmi les villageoises modèles mises en avant par cette organisation figure Autolène Eunicole, qui a participé à de nombreuses formations en tant que membre et leader de l'association Maromaniry regroupant une communauté de bénéficiaires à Tsaragisa, district de Vondrozo.

En effet, cette mère de famille a collaboré avec Conservation International depuis mars 2020, dans le cadre du projet Paysage durable mis en oeuvre sur le littoral Est de la Grande-île. D'après les explications, ces formations concernent les techniques de production pour faire face aux perturbations climatiques et a été choisie parmi les bénéficiaires modèles du projet, grâce à sa vision, à ses réalisations et à sa performance dans l'atteinte des objectifs indiqués par le projet Paysage durable.

Démonstration

" Autolène Eunicole a brillé dans le domaine de la production de girofle, en 2020. De même pour la production de riz Fofifa X265 en 2022. Elle a bénéficié de l'appui du projet en 2023 pour la production de café et nous avons constaté qu'elle gère bien ses activités et applique soigneusement les techniques apprises durant les formations. Son champ agricole est une véritable vitrine à Tsaragisa, car on y constate l'efficacité des techniques conçues pour faire face aux changements climatiques ", ont indiqué les responsables auprès de Conservation International.

Outre la production agricole, cette bénéficiaire du projet Paysage durable opère également dans l'élevage, avec l'appui du projet en mars 2022. Bref, à travers ce modèle, Conservation International soutient que malgré le changement climatique, les acteurs de l'économie rurale peuvent toujours initier des activités génératrices de revenus, que l'on peut développer et diversifier. A noter que cette organisation a attribué des certificats pour reconnaître la performance de plusieurs bénéficiaires parmi lesquels figurent Autolène Eunicole de Tsaragisa ou encore Pascaline Razanarinjara d'Ambohimitombo, membres de l'association Soanala.

Cette dernière opère dans la production de produits vivriers, en suivant les techniques proposées par le projet Paysage durable. Outre la production, son association bénéficie également d'appuis du projet sur la collecte et la commercialisation de légumes, de riz, d'oignon, de café, etc. et également de produits d'élevage. Bref, pour ces bénéficiaires, l'agriculture et l'élevage permettent de faire face aux perturbations climatiques et présentent également de fortes potentialités, en termes de développement microéconomique.