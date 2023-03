Madagascar: Musique urbaine - Rootsman sur les fronts

A l'affiche de presque toutes les petites scènes, Rootsman est parmi les chanteurs à suivre en ce moment. Pour cette semaine, le petit prodige de Toamasina compte deux dates successives au Club 73 Majunga, le 17 mars et au Jao's Pub Ambohipo le lendemain.

L'interprète de " Na lingui yo " reprendra ses morceaux très vite devenus des tubes. Entre les " Darling " et les " Tsy Tagna ", en passant par " Célibataire ", " Follow me " ou encore " Tsy ameko ", les soirées s'annoncent festives, bien qu'elles se suivent mais ne se ressemblent pas.

Le secret de son succès ? Ses clips qui laissent le reflet de la richesse des tropiques. Misant sur la qualité du son et de l'image, il réussit à se frayer un chemin et se faire une place au soleil auprès des autres pépites de la pépinière musicale qu'est la ville du Port. Grâce à ses titres comme " Mamacita " Rootsman passe de jeune talent à petite star en vogue en à peine deux ans. Véritable metteur d'ambiance, le chanteur enflamme les lieux partout où il va. Récemment, il a fait des heureux à Ambilobe et Antalaha. Incontestablement, Rootsman est l'un des artistes qui tourne le plus actuellement. Sur tous les fronts, le jeune homme, dans la force de l'âge, enchaîne les concerts et cabarets.

Ses morceaux séduisent les jeunes et font fureur sur les réseaux sociaux. Faisant du ragga dancehall parfumé de cette touche d'accordéon rappelant la sonorité malgache, sa musique reste urbaine. Du drill, de l'afro-beat, de la tradfusion, tout y passe et rien n'est laissé au hasard. De la eue génération, ses titres tournent essentiellement autour de la vie, l'amour et l'argent. Des sujets qui parlent certainement à tout le monde mais abordés avec tellement de fluidité.