Afrique: Madagascar - Union Africaine - Vers un renforcement des échanges commerciaux entre les pays africains

La Représentante spéciale de la Commission de l'Union Africaine, Hawa Ahmed Youssouf a été reçue par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, hier au palais de Verre à Anosikely.

Au terme de sa mission dans la Grande île, elle a effectué une visite d'adieu auprès de ce Chef d'Institution tout en dressant un bilan de la coopération entre le pays et l'Union Africaine, et en particulier avec le Sénat, durant son mandat. Lors de la rencontre entre les deux parties, le renforcement des échanges commerciaux entre les pays africains et ceux de l'Océan Indien, y inclus Madagascar a été discuté. " Il faut développer davantage les relations économiques et commerciales entre ces pays du continent africain. En effet, la promotion de ces échanges commerciaux contribue à la croissance du Produit Intérieur Brut tout en générant des emplois en vue d'assurer le développement économique d'une nation ", a fait savoir la Représentante spéciale de la Commission de l'Union Africaine, Hawa Ahmed Youssouf, à cette occasion.

Soutenir le gouvernement

D'aucuns reconnaissent que le marché du continent africain constitue une grande opportunité pour les opérateurs économiques malgaches. D'autant plus que Madagascar dispose d'avantages comparatifs sur de nombreux produits destinés à l'export pour ne citer que la vanille, le litchi et les produits d'élevage. Elle a également salué les efforts du président du Sénat Herimanana Razafimahefa concernant le développement des actions de coopération aussi bien sur le plan national qu'international, au profit de la population locale. Pour sa part, le président de la Chambre haute a exprimé sa reconnaissance envers elle, sur son dévouement à développer la coopération dans le domaine de la sécurité et de la consolidation de la paix, ainsi que la lutte contre la violence basée sur le genre. Par ailleurs, cette Représentante spéciale de la Commission de l'Union Africaine a réitéré la volonté de l'Institution panafricaine de soutenir le gouvernement malgache pour assurer le bon déroulement des préparatifs des élections présidentielles pour cette année.