Madagascar: Soins de santé - Cinq ambulances pour l'Atsimo-Andrefana

Cinq véhicules médicalisés ont été remis dernièrement à cinq districts de la région Atsimo Andrefana.

Une ambulance pour chacun des cinq districts, à savoir Toliara I, Toliara II, Morombe, Beririha et Ampanihy. Il s'agit de véhicules 4×4 médicalisés qui serviront au transport de malades dans les districts concernés, afin de leur permettre d'avoir accès à une prise en charge rapide. Le manque de moyens de transport étant problématique dans certaines localités de la région Atsimo Andrefana, la disponibilité de ces ambulances permettra de réduire le temps de transport des patients nécessitant des prises en charge urgentes. Nombreux sont les districts et localités ayant émis, à travers leurs élus locaux, notamment les parlementaires, le souhait d'être doté en ambulances. Ce type de véhicule médicalisé étant soit inexistant, soit dans un état vétuste et non opérationnel.

Abordé durant les séances de face-à-face entre le gouvernement et les parlementaires, le sujet revient à plusieurs reprises sur le tapis. Il a alors été indiqué qu'il est prévu que tous les districts du pays seront dotés en ambulances, avec une priorisation des localités les plus enclavées. Plusieurs autres districts ont déjà, également dotés récemment d'ambulances. Tel est le cas pour Amparafaravola et Ambatoboeny ainsi que Marovoay qui se sont vus remettre les véhicules médicalisés en question au mois de février. Ces localités figurent parmi les plus touchées par les intempéries, le mois dernier, ainsi que Toliara, dernièrement après le passage du cyclone Freddy. Rappelons que les ambulances pour les cinq districts d'Atsimo Andrefana ont été remises lors du déplacement du président de la République Andry Rajoelina à Toliara en début de semaine.