Madagascar: Norbert Lala Ratsirahonana - Les présidentielles réservées aux candidats ' riches '

Chaque état-major politique a déjà les élections à venir dans leur viseur. Des candidats disposent déjà d'un vrai trésor de guerre pour briguer la magistrature suprême.

Seuls les candidats dotés de moyens financiers importants ont la chance de gagner les élections. Le président fondateur du parti Asa Vita no Ifampitsarana (AVI) a du moins indiqué, durant l'assise régionale du parti, qui s'est déroulée à Toleara hier, que " si vous ne disposez pas des moyens financiers nécessaires, d'une radio ou bien d'une chaîne de télévision ; si vous n'avez pas de journal ni des moyens pour louer un avion ou des hélicoptères, ce n'est pas la peine de se présenter aux élections car vous ne faites qu'embrouiller la population ". Fort de ses années d'expérience, le patron du parti AVI parle en connaissance de cause. En effet, il a indiqué que " les élections ne seront pas faciles ".

Préparation

Vu toutes les effervescences de ces dernières semaines, les débats sur les moyens mobilisés par les deux potentiels candidats qui ont monopolisé les actualités, au moins durant ce week-end, la présidentielle à venir battra certainement le record des dépenses électorales à Madagascar. Tout est néanmoins dans la préparation a précisé l'ancien chef d'Etat. " Donnez-moi un candidat qui a les moyens et vous verrez la suite ", a-t-il fait savoir en prenant l'exemple de Marc Ravalomanana en 2002. " Il avait bien préparé sa candidature. Des millions d'affiches et de tee-shirts, un avion léger, trois hélicoptères, Marc Ravalomanana a mobilisé les moyens nécessaires et je l'ai soutenu ", a-t-il expliqué avant de souligner que " pour cette fois l'AVI n'a pas encore son candidat parce qu'aucune candidature n'est encore officielle ".

Libre

Le cas Jean Jacques Rabenirina ne dérange en aucun cas la vie du parti. En effet, le président fondateur du parti a assuré que tous les membres du parti sont libres de soutenir le candidat qu'ils veulent. Faut-il rappeler que le député Jean Jacques Rabenirina a choisi de rejoindre le camp de Siteny Randrianasoloniaiko. Il a notamment souligné qu' " il fait partie des députés qui ont été mené en bateau par le président Andry Rajoelina, comme la population ". Quoiqu'il en soit, les observateurs font remarquer que Norbert Lala Ratsirahonana excelle dans l'art de faire du grand écart politique. En fait, il n'hésite pas à placer ses pions auprès des grandes écuries politiques. Chacun des membres de la direction collégiale du parti a déjà choisi son poulain. Si la proximité entre Johanita Ndahimananjara et l'ancien président Hery Rajaonarimampianina n'est pas un secret pour les observateurs, Sylvain Rabetsaroana reste fidèle à Andry Rajoelina.

Majorité

L'assise régionale pour la région Atsimo-Andrefana qui s'est tenue hier à Toleara était également l'occasion pour l'ancien Chef d'Etat de parler de la vie de son parti. " Pour les élections communales et les législatives à venir, l'AVI aura ses propres candidats ", a-t-il indiqué. Même si le parti a toujours indiqué son appartenance à l'actuelle majorité et sa fidélité au président Andry Rajoelina, cette décision donnera plus d'indépendance aux membres du parti AVI mais elle demande également plus de responsabilité et de préparation. " Il faut dès maintenant se préparer ", a-t-il insisté. Notons que les élus AVI ont porté l'étiquette IRD lors des dernières consultations. Force est de constater que l'AVI veut voler de ses propres ailes.