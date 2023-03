Madagascar: Trail - ' Aina no fetra ' - Une première édition avec des beaux parcours

Le trail " Aina no fetra " fait son entrée dans les plus grandes organisations de course nature à Madagascar. Plus de 300 coureurs sont attendus le 25 mars prochain à Analamahitsy carrière.

Les ingrédients sont presque réunis à dix jours de la première édition du trail " Aina no fetra ". Il ne reste plus qu'à attendre le samedi 25 mars pour que les férus de course en pleine nature puissent savourer les plus beaux parcours des alentours de la ville d'Antananarivo. Les favoris seront de nouveau réunis, après la deuxième édition du trail Alavokona, en février. L'association " Ny Mainty Manga ", regroupant les anciens et nouveaux scouts du VIe Arrondissement proposera deux différentes courses notamment les 10 km dotés d'un dénivelé de 1 360 m et les 35 km avec 1 493 m de dénivelé. La course mythique sera à boucler en huit heures maximum. Les parcours sont inédits et aucune organisation ne les a encore découverts. Très spéciaux car les participants doivent traverser des eaux, entrer dans le rova d'Ilafy et le village scout Tranom-bitsika à Antsahamarofoza. En effet, les deux boucles seront marquées par des trajets près des lieux sacrés et mythiques. Le départ se donnera à l'école catholique Fanovozantsoa Analamahitsy Carrière à 7 heures.

" Nous sommes en phase de terminer la pose des balisages. On a fait tous les moyens possibles pour qu'aucun coureur ne soit perdu. Aina no fetra a comme objectif d'apporter sa pierre à l'édifice dans la promotion du trail et du tourisme. L'association des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de la FJKM Analamahitsy réservera la somme récoltée pour favoriser l'éducation des jeunes. Mais cette course sera également une bonne préparation pour les traileurs avant les grandes organisations comme le trail d'Ibity et l'UTOP.

Une belle manière dans le dépassement de soi, tout en profitant des paysages exceptionnels de la partie d'Avaradrano. Nous voulons faire Aina no fetra un rendez-vous annuel pour les passionnés du trail ", a fait savoir Fiaro Razakamiadana. Les inscriptions continuent jusqu'au samedi auprès du kiosque de l'Office régional du tourisme à Antaninarenina. Plus de 300 participants sont attendus pour cette première édition.