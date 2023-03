Madagascar: Ramassage des déchets à Toamasina - Une capacité de 110 tonnes la journée

Comme toutes les grandes villes de la Grande île, la ville de Toamasina fait face à des problématiques de gestion des déchets.

Comptant actuellement entre 350 000 et 400 000 habitants, la commune urbaine dispose de cinq camions de ramassage des ordures, si l'on s'en tient aux dires de Nantenaina Rakotonirina, maire de la commune urbaine de Toamasina. Ce responsable de nous confier qu'avec les moyens du bord, son équipe et lui arrivent plus ou moins à débarrasser la commune de ses ordures. Interrogé sur les questions relatives à la valorisation et à la transformation des déchets, le magistrat de la ville de Toamasina note que la commune urbaine projette de se lancer dans la production de biogaz à travers un partenariat public-privé.

Une solution qui devrait permettre de rentabiliser les ordures et de répondre aux besoins énergétiques de la population, si l'on se fie toujours aux dires de Nantenaina Rakotonirina. Aussi, la commune urbaine de Toamasina se dit être actuellement à la recherche de partenaires et de parties prenantes pour des échanges et partages d'expériences, et de bonnes pratiques avec les communes environnantes. L'entretien avec le maire de Toamasina a également permis de savoir que la commune dispose d'un centre de tri des déchets, mais que celui-ci n'est pas encore opérationnel.