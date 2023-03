Madagascar: Cité Ampefiloha - Superette perdure après plus d'un demi - siècle

Nombreux sont les magasins ou les boutiques qui sont fermés pour diverses raisons dans la capitale, pour ne citer que les Magasins " M " et la grande surface Prisunic.

En revanche, Superette, qui fait la renommée de la Cité Ampefiloha, perdure encore après plus d'un demi-siècle. Ce petit supermarché constitue un emblème et une fierté pour tous les locataires de la cité. Il est réputé pour ses marchandises générales de qualité et ses différents produits alimentaires, qui font le bonheur non seulement des habitants locaux mais aussi de presque tous les citadins. Les consommateurs raffolent de ses achards de légumes au goût exceptionnel, de ses pains pâtés et de ses sambos succulents, sans oublier les cochons de lait de Joël et les tsa-tsio de Ra-pa. Qui dit ainsi Cité Ampefiloha, dit Superette. Elles ont une histoire commune. Mais la cité a failli perdre son emblème en 2021, suite à la cession de ce petit marché après le départ de ses fondateurs. En effet, de nombreux repreneurs ont manifesté leur intérêt pour acquérir Superette.

La plupart d'entre eux voulaient récupérer juste le bâtiment en changeant d'activité. Grande fut la joie des habitants locaux en découvrant qu'un ancien locataire de la Cité, parti en France et revenu au pays, a fait partie de la liste des repreneurs. Il en est devenu finalement l'acquéreur et s'engage à faire perdurer la belle histoire entre la Cité Ampefiloha et Superette qui date de plus de 50 ans.