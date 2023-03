Madagascar: Basket / Coupe du monde U19 - Madagascar dans le groupe des États-Unis

Les Ankoay garçons seront face à des cadors à la Coupe du monde de basket de Debrecen, Hongrie du 24 juin au 2 juillet 2023.

Lourd. Pour sa première participation à la Coupe du monde de basket-ball U19, Madagascar hérite d'un groupe très solide et relevé. Les Ankoay garçons évolueront dans le groupe B composé des États-Unis, champions du monde en titre, du Liban et de la Slovénie. Le tirage au sort en vue de déterminer les poules a été effectué hier à Debrecen. Les Jery et consorts défieront les redoutables Américains, champions du continent américain et tenants du titre de la Coupe du monde U19 de la dernière édition.

Ce ne sera pas une mince affaire pour les Malgaches, les grands novices de la compétition en terres hongroises. Après la fin du championnat d'Afrique au mois d'août 2022, les joueurs ont participé à quelques regroupements et rassemblements. Deux joueurs des Ankoay évoluent actuellement aux Etats-Unis, à savoir Lova et Donovan. Le Liban a été tiré tête de la poule en tant que troisième place de la zone Asie et la Slovénie est quatrième de la zone Europe. " Il n'y a pas de miracle, mais il faut bien se préparer. C'est le résultat du tirage au sort et il faut affronter la réalité. Nous demandons l'aide de l'Etat pour la préparation de l'équipe ", a fait savoir Aimé Randria dit Mémé, coach des Ankoay.

La Fédération malgache de basket-ball, pour mieux préparer cette échéance planétaire, a fait un plaidoyer pour que l'équipe puisse se préparer dans un camp d'entraînement. " Ce sera un groupe très solide. Toutes les nations du groupe B ne sont pas à sous-estimer. En sport, tout est possible et il n'y a pas de calcul à faire. Les joueurs sont conscients de la dureté de la mission et ils l'ont déjà prouvé lors de l'Afrobasket à domicile.

Mais, cette-fois, le niveau est d'un étage plus haut. Si les États-Unis restent les maîtres incontestés du basket mondial, le Liban et la Slovénie sont prenables ", a souligné Jimmy Randriamandimby. Des stages sont prévus pour les Ankoay de Madagascar avant d'affronter les géants planétaires du basket en juin en Hongrie. Les champions d'Afrique, les Pharaons égyptiens, ont été tirés dans la poule C aux côtés des Serbes, des Japonais et des Brésiliens.