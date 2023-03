Madagascar: La mise en place d'une série de mesures très strictes

Le naufrage de l'embarcation transportant des immigrées clandestines vers Mayotte interpelle notre conscience.

C'est une véritable tragédie qui est arrivée avec la mort de 22 jeunes femmes et le sauvetage de 23 de leurs compagnes d'infortune. La descente du Premier ministre sur place et sa décision de punir sévèrement les propriétaires du bateau semblent se situer à contre courant de l'événement et s'apparentent à une prise de décision destinée à rassurer l'opinion, mais tout le monde convient qu'il aurait fallu agir, depuis longtemps, contre le laxisme ambiant. Des mesures très strictes vont être appliquées dans le secteur. Les règles mises en place par les autorités portuaires sont tout à fait justifiées, mais ces dernières auraient dû agir depuis longtemps.

La mise en place d'une série de mesures très strictes

Des ateliers sur la sûreté portuaire ont eu lieu récemment. Mais ces séances étaient destinées à la prévention des dangers causés par le transport de marchandises peu conformes à la législation. Ce sont les douaniers qui ont été particulièrement concernés. Le problème de l'immigration clandestine n'a pas été abordé et pourtant, c'est une des plaies de notre société. La pauvreté ambiante pousse de nombreux candidats à tenter l'aventure moyennant un tarif fixé par des passeurs. Le voyage se fait dans des conditions inhumaines. Le résultat est donc cette tragédie qui nous laisse sans voix.

La complicité et le laxisme ont abouti à ce naufrage dramatique. L'émotion de la population est immense. Les parents des victimes sont en droit de réclamer justice. Le Premier ministre descendu sur place a été très clair : il demande que les responsables soient sévèrement punis. Cependant, ce n'est pas la première fois que des manquements aux règles sont constatés et jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prise. A présent, on est en droit d'exiger le respect des lois en vigueur.