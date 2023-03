Madagascar: Canal C3 - Une libération des emprises prévue cette année

La réhabilitation du canal C3 fait partie de l'une des grandes composantes du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience pour le Grand Antananarivo (PRODUIR). Près de 115 000 m3 de boue de curage sont prévues être enlevées durant les travaux.

Le canal C3 est un ouvrage essentiel pour Antananarivo. Comme dans tout projet d'envergure, la libération d'emprise est un processus essentiel. Pour préparer au mieux cette phase cruciale, un atelier de travail lié à la libération et à la sécurisation des emprises des travaux du canal C3 s'est tenu, le lundi 20 février 2023 dernier. Il a regroupé les parties prenantes du PRODUIR : le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), la Banque mondiale, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), l'AGETIPA, le Maître d'OEuvre Sociale et Institutionnelle, l'Opérateur Foncier du Projet... Les travaux effectués sur le Canal C3 ont été partagés durant la séance. Les fokontany longeant le Canal C3 bénéficieront de la construction d'infrastructures communautaires (borne fontaine, bloc sanitaire et plateforme de bac de collecte...).

Les travaux sur le canal C3 devraient être entamés dès le début de l'année 2024, au plus tard. La libération des emprises concernées devrait être effectuée avant la fin de l'année 2023. Les travaux consistent, notamment, à la remise en état de cet ouvrage de drainage dans son état initial théorique à travers des curages et des renforcements de berges. Les travaux de curage s'effectueront tout le long du canal, sur une distance de 13 km d'Anosibe à la station de pompage Ambodimita. Ils incluent les bassins tampons d'Andavamamba et d'Anosibe ainsi que le déversoir du canal Andriantany, dans le C3 au niveau du quartier d'Antohomadinika.

Compensations

Malgré une optimisation du tracé de l'emprise des travaux, des déplacements de logements et d'entreprises permanents sont identifiés et inévitables le long du Canal C3. Un site de réinstallation sera mis en place. Ainsi, trois Plans d'Action de Réinstallation (PAR) répondant aux directives de la politique opérationnelle de la Banque Mondiale ont été élaborés : un plan concernant le déplacement économique et des acquisitions de terrain prévus pour le site de confinement des boues du C3 sur le site de confinement à Iarinarivo ; un autre plan pour les pertes d'activités économiques et de terrain sur le site de réinstallation à Andavamamba ainsi que le PAR pour les déplacements physiques et/ou économiques le long du canal C3. Des expropriations sont prévues et en corollaire des compensations ou indemnisations des personnes affectées par le projet.