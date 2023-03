Madagascar: Transformation agro-industrielle - Le projet PTASO doté de 4 véhicules tout-terrains par le MICC

Le ministre de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation multiplie les initiatives pour le développement de l'industrialisation à Madagascar. Hier, Edgard Razafindravahy a procédé à la remise de quatre véhicules 4X4 au Projet de Développement de la Zone de Transformation Agro-industrielle de la Région Sud de Madagascar (PTASO).

Descentes sur terrain

Cette dotation constitue un grand pas dans la concrétisation du projet en question, dans la mesure où ces matériels roulants serviront à réaliser les descentes sur terrain dans les zones susceptibles de bénéficier d'unités de transformation des produits agricoles et d'élevage. Grâce à ces véhicules, les techniciens du projet pourront se déplacer pour échanger avec les acteurs économiques locaux et les paysans producteurs. On rappelle en effet que le PTASO met l'accent sur la transformation des productions agricoles, contribuant ainsi à la création de richesses par les emplois générés dans l'agro-industrie, ainsi que la préservation de la stabilité économique et financière par la réduction des importations de produits agro-alimentaires. Comme l'a toujours rappelé le ministre Edgard Razafindravahy, il est plus que jamais temps de mettre l'accent sur la transformation des productions agricoles pour contribuer à la création de richesses et d'emplois générés par l'agro-industrie. Et ce, afin de préserver la stabilité économique et financière par la réduction des importations des produits alimentaires.

Renforcement de capacité

Le PTASO se concrétisera notamment par la mise en place des infrastructures de base de la plateforme agro-industrielle de Toliara et des centres d'agribusiness à Ankililoake et Tandadave ; l'amélioration des infrastructures de production agricole comme les périmètres irrigués, les fermes aquacoles, ainsi que les magasins de stockage et les pistes de liaison des zones de production. Les véhicules remis hier permettront également le déplacement des formateurs pour le renforcement des capacités des acteurs des filières agro-industrielles. Les actions du projet auront comme résultats, entre autres, la création de richesses et d'emplois, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition chronique dans cette partie du pays qui représente une poche de famine, malgré ses potentialités.