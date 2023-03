Sénégal: Des experts planchent sur le fonctionnement des éléments du système alimentaire

Hann (Dakar) — Des experts et divers acteurs prennent part aux travaux de l'atelier de lancement du projet "Food system", ouvert mercredi dans les locaux du pôle recherche de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), a constaté l'APS.

La rencontre est destinée à mieux faire comprendre aux participants le fonctionnement des différents éléments du système alimentaire de la production à la consommation.

"Quand on veut s'attaquer à des défis, quand on veut faire face à des crises, nous avons vécu des crises comme la Covid-19 et la guerre en Ukraine, nous avons besoin de savoir comment fonctionnent les systèmes alimentaires, comment fonctionnent les éléments de ce système", a indiqué Astou Diao Camara, directrice du Bureau d'analyse macroéconomique (BAME) de l'ISRA.

Elle s'exprimait à l'ouverture de la rencontre de deux jours, organisée en collaboration avec l'Institut international de recherche sur les Politiques alimentaires (IFPRI).

Le projet "Food system" est financé par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) dans le but de renforcer les capacités des acteurs clés des systèmes alimentaires

"La recherche a besoin de comprendre en cas de crise, comment fonctionnent les systèmes alimentaires, comment s'adaptent les différents éléments de ce système. Quand on ne comprend pas comment fonctionnent et comment s'adaptent les différents éléments du système, quand on agit sans comprendre, on peut se tromper dans notre stratégie", a fait savoir la directrice du BAME.

"En ce moment et depuis pratiquement plusieurs années, les acteurs du monde de agriculture sont conscients de la nécessité de s'engager dans une meilleure compréhension de tous maillons qui permettent de produire, de récolter, de transformer et de faire vivre les populations. C'est que nous appelons le système alimentaire", a-t-elle ajouté.