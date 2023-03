Sénégal: Aly Saleh Diop mise sur 'l'amélioration génétique' pour développer le cheptel

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop mise sur l'amélioration génétique des races pour développer le cheptel, et augmenter la production de lait et de viande.

"(...) Il nous faut améliorer génétiquement nos races pour développer le cheptel, afin qu'elles puissent produire plus de viande et plus de lait", a dit M. Saleh.

Il s'entretenait mardi avec des journalistes au terme d'une visite des stands de la 23e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA).

Le ministre s'est félicité du dynamisme que connait le secteur grâce aux investissements de plus en plus nombreux de sénégalais dans l'agriculture et l'élevage.

"Les résultats que nous avons dans le secteur annoncent de bonnes perspectives pour l'élevage au Sénégal", a souligné le ministre.

"Le Sénégal importe de moins en moins de moutons de Tabaski du fait que des éleveurs locaux sont en train de faire des efforts pour permettre aux sénégalais de disposer de moutons de Tabaski".

Selon lui, "ce qui est important c'est de croire en notre secteur privé national, plus particulièrement, aux éleveurs qui travaillent jour et nuit au bénéfice exclusif du Sénégal".

La 23e de la FIARA se déroule au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), du 23 février au 19 mars 2023 sous le thème : "Les exploitations familiales face aux défis de la souveraineté alimentaire".