Ile Maurice: Melville - Dernière partie de pêche aux crabes pour l'ex-enseignant Kanhye

Une partie de pêche a viré au drame samedi après-midi. Vipin Chandrupal Kanhye, 74 ans, ex-enseignant de langue orientale, avait pris sa moto pour se rendre à la plage de Melville, à Grand-Gaube. Il était un habitué de la région et aimait nager et pêcher à cet endroit. Mais le malheur a frappé l'habitant de Goodlands. Il a péri noyé. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès de Vipin Chandrupal Kanhye à une asphyxie due à la noyade.

Les proches du septuagénaire confient que ce dernier avait quitté la maison samedi après-midi vers 16 h 15 sans rien dire. "On a pensé qu'il était parti acheter du pain et qu'il n'allait pas tarder à rentrer. Il a l'habitude de sortir et de revenir après quelques heures. Mais samedi, il n'était toujours pas revenu après 19 heures. Nous étions tous très inquiets", relate Pratibha, la bellefille du défunt. La famille a passé la nuit à se faire un sang d'encre.

Dès l'aube, dimanche, elle s'est mise à la recherche de Vipin Chandrupal Kanhye. Les proches se sont alors rendus à Melville, Grand-Gaube, où le septuagénaire avait l'habitude d'aller nager et pêcher. Ils aperçoivent la moto de la victime. Des membres du public les informent alors qu'il y a eu une noyade et que la police a déjà été alertée.

Pour avoir le coeur net et vérifier s'il s'agissait bien de son beau-père, Pratibha s'est approchée d'un peu plus près. Et ce qu'elle redoutait s'est confirmé. "Il s'agissait bien de mon beau-père. Il aimait venir nager et pêcher des crabes sur cette plage", regrette-t-elle. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce drame.