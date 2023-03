Algérie: 'Antigone' de Sophocle présentée à Alger par des comédiens aux besoins spécifiques

ALGER — La générale de la pièce de théâtre "Antigone", une tragédie adaptée de l'oeuvre de Sophocle, a été présentée, mardi soir à Alger, dans le cadre des célébrations de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.

Présentée au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) devant un public relativement nombreux, la pièce, interprétée par des comédiens aux besoins spécifiques, s'est déroulée en présence des ministres, de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou.

Conçue et mise en scène par Sadek El Kébir, sur un texte adapté par Wissem Rahmani, la pièce a été servie, "après trois mois de préparation", par une dizaine de comédiennes et comédiens atteints de cécité pour certains et de surdité pour d'autres.

D'une durée de 85 mn, l'histoire d'"Antigone" se déroule à Thèbes, où après la mort du roi Oedipe, ses deux fils, Polynice et Etéocle, décident de régner par intermittence, une année chacun.

Au terme de la première année, Etéocle refuse de quitter son trône pour qu'une guerre éclate entre les deux frères qui finissent par s'entretuer à l'avantage de leur oncle Créon qui s'empare alors du pouvoir.

Créon le nouveau roi, ordonne des funérailles somptueuses pour Etéocle, mort, selon lui, en défendant sa patrie, alors qu'au traître Polynice, il réserve la fosse commune.

Quelques temps après, le vent ramenant les émanations et les odeurs nauséabondes du corps en décomposition de Polynice, fait réagir sa petite soeur Antigone, fiancée de Hémon, lui-même, fils du nouveau souverain Créon.

Seule, Antigone décide alors de rendre à son frère les honneurs funèbres choisissant ainsi de commettre un outrage en allant contre la volonté de son oncle, le roi Créon.

Des aménagements directs d'adaptation rendant le spectacle plus accessible ont été ajoutés, dans une pièce qualifiée par le metteur en scène d'"expérience singulière et concluante" qui traite de l'"anatomie des sens", a-t-il ajouté.

Ainsi, l'intemporalité de la voix off au ton neutre de Wissem Rahmani, renseignait les non-voyants parmi le public, sur les gestes et les déplacements des personnages en dehors des dialogues, alors que les deux sentinelles du roi "Créon" placées de part et d'autre de la scène traduisaient dans la langue des signes, les échanges entres les différents personnages.

La scénographie, également oeuvre de Sadek El Kébir a consisté en la délimitation de l'espace scénique par un grand faisceau lumineux de forme circulaire, ce qui a considérablement aidé les comédiens dans leurs déplacements, tout comme l'agencement des chaises placées aux quatre coins de l'espace de jeu de manière à faciliter aux comédiens de se retrouver.

L'utilisation des ombres chinoises a servi de "réceptacle" à tout élément de compréhension d'importance secondaire, laissant la scène uniquement aux conflits, relevés par une bande son, signée Azzeddine Fillali, faite de fonds musicaux lents et continus aux sons graves, renvoyant au tourment, à la psychose et à la fatalité.

Entretenant par moments les Choeurs grecs pour appuyer la pertinence d'un propos, les interprètes, Fatima Ham Cherif, Mounia Selaa, Romeissa Lahmar Belhadj, Amine Bensafi, Abdessamiê Bendada, Achraf Bouabdellah, les jumeaux, Hassen et Hocine Ferroudj, Mounir Seddouki et Mehdi Banatia, ont réussi à porter la densité du texte et occuper judicieusement tous les espaces de la scène dans des échanges ascendants et soutenus.

A l'issue de la représentation, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, est montée sur scène pour féliciter les comédiens et les équipes technique et artistique, très applaudis par l'assistance, tenue en haleine durant toute la durée du spectacle.

L'adaptation de la pièce de théâtre "Antigone" est produite par le TNA, en collaboration avec le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès.