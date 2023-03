Ile Maurice: Politique - Fort parfum d'élections générales dans l'air

Y aura ? Y aura pas ? La tenue des élections générales d'ici le début de l'année prochaine est devenue "the talk of the town" ou du pays tout entier. Le Premier ministre a-t-il lancé des pistes dans son message à la nation pour la fête de l'Indépendance ? Donc, quels sont les pronostics ?

Eleksion deryer laport. Il y a des signes qui laissent croire que des élections générales anticipées pourraient avoir lieu en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Dans son message à la nation pour le 55e anniversaire de l'Indépendance, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a promis que les écoles pré-primaires seront gratuites dès janvier 2024. "Le ministère de l'Éducation et celui des Finances préparent un système de grant-in aid pour les écoles pré-primaires et même celles du privé seront invitées à y participer. Nous voulons que le pré-primaire devienne gratuit afin que les enfants entre trois et cinq ans aient la chance de fréquenter une école pré-primaire de qualité", at-il déclaré.

L'annonce a surpris plus d'un. Cela fait un bon moment que le chef du gouvernement n'avait pas fait une aussi grande promesse qui nécessite un gros investissement de l'État, surtout dans une période économique difficile. La dernière fois que Pravind Jugnauth avait annoncé une mesure aussi populaire remonte à la veille des élections générales de 2019, quand il avait promis une augmentation de la pension de vieillesse. La stratégie est claire. Le chef du gouvernement cible cette fois-ci les parents, sachant que le vote des retraités est pratiquement acquis. D'ailleurs, dès que Pravind Jugnauth a annoncé un pré-primaire gratuit, les Mauriciens ont senti l'odeur d'élections générales.

Toutefois, les législatives ne se feront pas avant la présentation du Budget national en juin, ni avant qu'il ne soit voté. D'ailleurs, le Premier ministre n'est pas dupe. Il ne fera pas la même erreur que la dernière fois, quand il avait annoncé l'augmentation de la pension vieillesse le 1er octobre pour ensuite tenir les élections générales le 7 novembre. Suren Dayal, le candidat battu du Parti travailliste (PTr) dans la circonscription no 8, Moka- Quartier-Militaire, a inclus cet élément dans sa pétition électorale pour contester l'élection de Pravind Jugnauth. Celui-ci a donc intérêt à annoncer une mesure populaire qui pourrait influencer les électeurs bien avant les élections, pour ne pas se retrouver encore une fois en Cour suprême.

Il n'y a pas que la pro- messe de Pravind Jugnauth qui attire l'attention. Des membres du secteur privé et des syndicalistes se disent étonnés que les consultations pré-budgétaires aient débuté plus tôt cette année. Le ministre des Finances, Renga- naden Padayachy, a démarré cet exercice hier en rencontrant les syndicats, les petites et moyennes entreprises et les femmes entrepreneures. Ces mêmes consultations avaient débuté le 24 mars 2022 pour se terminer en mai, et il les avaient démarrées le 12 avril 2021. "Cela pourrait être un signe que le Budget sera présenté plus tôt cette année avant la dissolution du Parle- ment", soutient un spécialiste du dossier économique.

Ce n'est pas tout. Le ministère de la Pêche invite des pêcheurs professionnels âgés entre 18 et 50 ans à s'inscrire pour obtenir une carte de pêche depuis lundi. Cet exercice avait été suspendu pendant deux ans et les inscriptions pour la distribution d'un millier de cartes débuteront lundi prochain. Les pêcheurs, détenteurs d'une carte professionnelle, ont droit à une allocation pour chaque jour de mauvais temps. Au ministère de la Pêche, un fonctionnaire maintient que cet exercice n'a rien à voir avec des "rumeurs" qui circulent depuis quelque temps. "Le gouvernement avait voté une somme d'argent pour la distribution de 500 cartes par année durant deux Budgets consécutifs. Toutefois, le ministère a voulu mettre un peu d'ordre avant la distribution de nouvelles cartes. Il y a beaucoup de pêcheurs âgés et malades qui ont été invités à prendre leur retraite. Cet exercice est terminé. Donc, nous enregistrons de nouveaux pêcheurs. Cela n'a rien à voir avec des élections."

Il y a également une autre décision très populaire. Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, avait réclamé une regressive mark-up sur les médicaments dans sa Private Notice Question du 19 avril 2022. Ce n'est que le 3 mars de cette année que le Conseil des ministres a décidé d'appliquer une regressive markup sur au moins 500 produits pharmaceutiques. Une marge de 30 % maximum sera également imposée sur les produits non concernés par la regressive mark-up. Ces décisions apporteront une baisse de prix sur une bonne quantité de médicaments et toucheront une large frange de personnes âgées.

Par ailleurs, il nous revient que plusieurs hauts fonctionnaires ont eu comme instruction de faire le bilan de leur ministère. De potentiels candidats du Mouvement socialiste militant sont également sur le terrain. À titre d'exemple, d'après nos informations, Zouberr Joomaye, le conseiller spécial du Premier ministre et candidat battu aux dernières élections à Port-Louis, aurait eu comme instruction de préparer le terrain dans la circonscription no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) qu'il connaît bien. Des proches du gouvernement ont aussi entendu dire que les élections générales sont "pour bientôt".

Plusieurs observateurs estiment que le Premier ministre dissoudra le Parlement avant que les Law Lords britanniques ne rendent leur jugement dans l'affaire Suren Dayal. Ce membre du PTr demande au Privy Council de renverser la décision de la Cour suprême et de déclarer l'élection de Pravind Jugnauth et de ses colistiers, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden, invalide. L'affaire sera entendue le 10 juillet à Londres, après que le ministre des Finances aura présenté son Budget.