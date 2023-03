Rwanda: Un procès contestable après la mort d'un journaliste

communiqué de presse

86 organisations réitèrent la demande d'enquête indépendante

Les autorités rwandaises doivent permettre l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et efficace sur la mort du journaliste rwandais John Williams Ntwali, ont déclaré 86 organisations de la société civile et associations de journalistes mercredi 15 mars 2023, réitérant l'appel du 31 janvier. Compte tenu de la condamnation précipitée du conducteur du véhicule qui aurait percuté la moto sur laquelle circulait le journaliste et du manque de transparence de l'enquête, une procédure crédible doit être engagée.

Le 19 janvier 2023, la police rwandaise a annoncé que John Williams Ntwali avait trouvé la mort dans un accident de la route dans le quartier de Kimihurura, à Kigali, le 18 janvier à 2h50, et que le conducteur du véhicule impliqué dans la collision avait été arrêté. John Williams Ntwali, fondateur de la chaîne YouTube Pax TV-IREME et rédacteur en chef du journal privé The Chronicles, dénonçait des atteintes aux droits humains commises au Rwanda et avait reçu des menaces par le passé. Peu de temps avant sa mort, il s'était dit inquiet pour sa sécurité. Malgré les suspicions entourant son décès et l'intérêt élevé suscité par cette affaire, aucune information supplémentaire n'a été fournie avant le 7 février, date à laquelle le tribunal a annoncé aux journalistes que le procès s'était tenu en une seule audience le 31 janvier et que le conducteur de la voiture avait été déclaré coupable d'homicide involontaire et de coups et blessures non intentionnels. Aucun observateur indépendant ni journaliste n'a assisté au procès. Le verdict a été rendu par le tribunal de base de Kagarama, à Kigali.

Dans sa décision écrite, le tribunal indique que l'accident a eu lieu dans une rue non identifiée située à proximité de l'Université laïque adventiste de Kigali, rue que le conducteur de la voiture aurait empruntée pour éviter un contrôle de police sur la route principale car il n'avait pas de certificat de contrôle technique valide. Le tribunal précise que la voiture en excès de vitesse a heurté la moto par l'arrière dans cette rue non éclairée, projetant à terre John Williams Ntwali, qui était passager de la moto. Le journaliste serait mort sur le coup, tandis que le conducteur de la moto n'aurait été que légèrement blessé. Le conducteur de la voiture a été condamné à une amende d'un million de francs rwandais (environ 920 dollars des États-Unis), après avoir semble-t-il reconnu les faits.

L'absence d'informations détaillées dans le verdict laisse à penser qu'aucune véritable enquête n'a été menée sur la mort de John Williams Ntwali, bien que les autorités rwandaises soient juridiquement tenues de veiller à ce que ce soit le cas, ont déclaré les signataires de l'appel. Le verdict ne donne pas le lieu précis de l'accident. Il n'indique pas non plus s'il existe des preuves photographiques ou vidéos de la scène de l'accident, alors même qu'il mentionne que la police de la circulation a été appelée et s'est rendue sur place. Il ne précise pas si le journaliste portait un casque, ce qui est obligatoire au Rwanda.

Le verdict fait référence à un rapport médical, mais les informations restent vagues, indiquant simplement que la mort de John Williams Ntwali est due à un accident qui a provoqué de multiples blessures et fractures ainsi qu'une importante hémorragie. Aucune information n'est fournie sur l'identité de la personne qui a réalisé l'examen médical ni sur le lieu et la date de celui-ci.

Compte tenu de l'absence de précisions sur ces éléments, qui laisse à penser qu'aucune véritable enquête n'a été menée, et du manque de transparence qui entoure le procès, nous, organisations soussignées, appelons une nouvelle fois les autorités rwandaises à permettre l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et efficace sur les circonstances suspectes de la mort de John Williams Ntwali. Nous prions instamment les partenaires internationaux du Rwanda, notamment le Commonwealth, de respecter leur engagement en faveur de la liberté des médias et de demander au Rwanda de permettre la tenue d'une telle enquête, en mettant à contribution l'expertise internationale.

