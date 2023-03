Maroc: Mondial 2030 - La candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal, un moment historique pour une coopération régionale renforcée

Casablanca — C'est une première dans l'histoire du football mondial ! La candidature conjointe du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée mardi par SM le Roi Mohammed VI, dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l'année 2022, décerné au Souverain à Kigali, au Rwanda.

Le dossier commun du Maroc, de l'Espagne et du Portugal a de nombreux atouts à faire valoir, eu égard à l'importante expérience de ces trois pays dans l'organisation des plus grandes manifestations sportives internationales, aux infrastructures de grande qualité dont ils disposent, à leur savoir-faire et à la stabilité dont ils jouissent.

Le Maroc s'est, en effet, imposé ces dernières années comme une terre d'accueil des grands événements sportifs planétaires. Le choix porté par la FIFA sur le Royaume pour organiser la Coupe du monde des clubs 2022 après les éditions 2013 et 2014, corrobore ce constat, et illustre le succès du pays dans l'organisation des plus grands rendez-vous sportifs grâce notamment à des infrastructures aux standards internationaux, qui s'érigent en modèle à suivre.

Le Maroc, qui a déjà été cinq fois candidat à l'organisation du Mondial (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), sera cette fois-ci candidat dans le cadre d'un trio inédit pour l'édition 2030, celle du centenaire de la Coupe du monde de football.

Par ailleurs, la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030 est d'une importance capitale pour le football africain qui aspire à s'inspirer de l'expérience marocaine en la matière.

Depuis 2017, environ 40 conventions de partenariat ont été signées entre la Fédération Royale Marocaine de Football et ses homologues africaines visant l'échange d'expériences et d'expertises en matière de formation, d'encadrement et d'arbitrage, l'organisation de matches amicaux et de stages et rencontres officielles au Maroc.

Au-delà de l'aspect sportif, cette candidature conjointe historique est une occasion de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Europe et le nord et le sud de la Méditerranée pour un partenariat renforcé et riche dans tous les domaines.

Cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a indiqué le Souverain dans le message, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence 2022 de la CAF.

SM le Roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d'autre, et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens.

Cette candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal sera ainsi de nature à favoriser la cohésion entre les mondes africain, européen, méditerranéen et arabe autour de la passion pour le ballon rond, ainsi qu'une occasion pour partager et échanger les expériences et les expertises pour un développement partagé et global.

Le Maroc, qui joue un rôle d'interface stratégique entre l'Europe et l'Afrique, continuera, grâce à cette candidature commune, à avoir une place privilégiée dans le renforcement du partenariat Europe-Afrique, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Cette candidature conjointe consacre aussi la vision du Royaume pour une coopération euro-méditerranéenne accrue, partant de sa conviction que le partenariat liant les pays de la Méditerranée peut contribuer activement au raffermissement des relations euro-arabes et euro-africaines.

Il s'agit ainsi, à travers cette candidature commune pour abriter le Mondial 2030, de consolider l'intégration régionale et de renforcer les différents axes de partenariat pour une prospérité partagée.