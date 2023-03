Gambie: Le Président Adama Barrow révèle sa "conviction" pour la limitation des mandats lors de sa rencontre avec la Sous-Secrétaire d'État américaine

Le Président Adama Barrow a déclaré à Mme Uzra Zeya sa " conviction ferme pour la limitation des mandats " et a révélé que son gouvernement procèderait à l'introduction d'un nouveau projet de constitution " moderne et innovatrice " pour tous les citoyens, ajoutant que l'absence de limitation des mandats est l'un des problèmes dans le domaine de la gouvernance et de la sécurité en Afrique, lors d'une audience avec la Secrétaire d'État américaine chargée de la Sécurité Civile, de la Démocratie et des Droits de l'Homme, le lundi 13 mars 2023, au Palais Présidentiel à Banjul.

Mme Uzra est la plus haute représentante du gouvernement du Président Biden à se rendre en Gambie. Le Président gambien a reconnu la qualité et le degré de soutien que les États-Unis ont apporté à son pays.

Tout en notant la forte volonté politique de lutter contre la corruption, le Président Barrow a également remarqué les difficultés rencontrées par les forces en présence, mais il a cependant proclamé sa satisfaction pour les progrès accomplis.

Le soutien américain aidera à la consolidation des progrès réalisés par le régime du Président Barrow dans les domaines de la démocratie et de la bonne gouvernance, notamment la mise en oeuvre des recommandations du Livre Blanc 2021 de la Commission Vérité, réconciliation et Réparations (TRRC). Le Président Barrow a mis un accent particulier sur l'importance de la mise en place d'un système d'indemnisation et de l'accès à la justice dans le programme de transition du pays, déclarant : " Nous voulons procéder à une indemnisation juste et adéquate des victimes d'injustices, car leurs familles dépendent largement de leurs sources de revenus, et il a fallu beaucoup de temps pour accomplir autant de chemin". Il a ajouté que son gouvernement oeuvre à la mise en place d'un tribunal hybride en vue du lancement de procédures pénales contre les auteurs de crimes odieux, tel qu'indiqué dans le Livre Blanc sur le Rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC).

Exprimant sa gratitude pour les encouragements du gouvernement américain, le Président Barrow a signalé que, bien que son gouvernement soit limité en termes de ressources, il arrive tout de même à faire face aux attentes et aspirations des citoyens, et ce, à travers un programme d'investissement dans des projets sociaux qui répondent aux demandes de la population, créent des opportunités d'emploi pour les jeunes et améliorent le bien-être ainsi que les conditions de vie des Gambiens. " Les projets sociaux contribuent au maintien de la paix et de la stabilité, et la démocratie ne peut prévaloir sans la paix et sans la stabilité ", a souligné le Président Barrow.

Il a mis l'accent sur le fait que la plupart des pays développés et stables vouent un haut degré de respect et de considération pour la démocratie. Il s'agit donc des meilleures pratiques et valeurs que son régime voudrait imiter et investir dans divers secteurs du développement social et économique de la Gambie, et ce, tout en renforçant la mobilisation des ressources nationales.

Concernant les questions régionales et multilatérales, le Président Barrow a proclamé sa fierté pour le leadership de la Gambie au sein de la Commission de la CEDEAO et des efforts de paix de l'Autorité dans la sous-région. Il a assuré la Sous-Secrétaire Zeya de l'amitié et du soutien de la Gambie à tous les niveaux, et ce, dans l'intérêt mutuel des deux pays et de leurs populations. Il s'est réjoui de l'engagement pris par le Président Biden, lors du sommet États-Unis-Afrique, de soutenir la Gambie et d'autres pays africains pour leur développement et leur prospérité. Le dirigeant gambien a conclu : " Nous poursuivrons la construction de nos institutions avec des partenaires authentiques et des projets visibles pour un développement durable ".

Mme Uzra Zeya, pour sa part, a observé que la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) de la Gambie est un modèle qui mérite d'être salué, car il inclut la mise en place d'un système d'indemnisation et le lancement de procédures pénales. Elle a révélé que l'agence américaine de développement, l'USAID, sera redéployée en Gambie et soutiendra le programme d'accès à la justice du gouvernement en partenariat avec les Organisations de la Société Civile.

Lors de son discours sur le projet de l'USAID, S.E. l'Ambassadrice Sharon Cromer a informé le Président Barrow que l'assistance du gouvernement américain comprendrait un soutien logistique au bureau du Procureur Spécial pour la formulation et la rédaction d'une jurisprudence et à une commission mixte pour l'établissement d'un tribunal hybride, en collaboration avec les Organisations de la Société Civile.

L'Ambassadeur Cromer a également révélé que les États-Unis apporteraient leur soutien au secteur de l'agriculture en vue de favoriser la sécurité alimentaire en fournissant une aide alimentaire qui serait monétisée pour soutenir le programme agricole.

Ce soutien vise également à aider la Gambie à passer de la lutte contre le paludisme à son élimination. Ce soutien s'étendra également au secteur de la sécurité en matière de gestion de l'aide humanitaire et des catastrophes, comme dans seize autres pays. Elle a évoqué les résultats d'une récente visite d'une équipe technique américaine qui s'est réjouie des progrès réalisés par la Gambie. Ainsi, les États-Unis soutiendront le Ministère des Finances par le biais d'un assistant technique et d'un conseiller budgétaire intégré à l'équipe du Ministère.

Le soutien des États-Unis à ce pays est notable, comme l'a souligné la Sous-Secrétaire d'État américaine en parlant des " progrès spectaculaires de la Gambie " qui ont conduit à la reconnaissance de la MCC, au reclassement du pays au niveau 2 du Trafic des Etres Humains et à l'investissement dans les communautés d'accueil pour relever les défis de la migration, tout en s'associant à d'autres préoccupations communes dans le domaine de la diplomatie.

