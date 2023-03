Congo-Kinshasa: Processus électoral, Marchés publics, Finances, Social - foudroyante réplique de la CENI à Nangaa

Lassé par les sorties médiatiques de l'ancien président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, sorties qui violent le serment prêté lors de sa prise de fonctions, le bureau de la Ceni, représenté par son 2 ème vice-président Didi Manara Linga a, au cours d'un point de presse tenu hier mardi 14 mars 2023 dans la salle Abbé Appolinaire Malumalu, Corneille Nangaa qui n'est ni un modèle de gestion, ni un donneur de leçon, s'est illustré pour la 4ème fois, à travers les médias, par des déclarations tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale .

Corneille Nangaa a notamment échangé le dossier lié au processus de désignation de nouveaux membres, à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours et aux faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans l'aire opérationnelle 1. Et pourtant Corneille lui Corneille Nangaa n'a pas été le fruit d'une compétition à sa désignation comme président de la Ceni. En d'autres termes, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être le meilleur et donneur de leçon. Pour ce qui est de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, le nouveau management avait décidé de recourir au système d'imprimantes thermiques incorporées dans le nouveau kit d'enrôlement. Didi Manara s'est interrogé sur le vrai amateur et le manque de planification. Selon lui, Corneille Nangaa avait brillé par un manque d'ingéniosité notoire et criant pour organiser l'enrôlement des Congolais à l'étranger.

Malgré l'installation avec 28 mois de retard de l'actuel staff, le processus électoral est irréversible car le calendrier est scrupuleusement respecté. Sous Nangaa, toutes les acquisitions se faisait de gré à gré de manière subjective, à la tête du plus offrant et au mépris de la loi sur la passion des marchés publics. Ce qui lui avait valu des sanctions qui courent à ce jour. Les chiffres parlant d'eux-mêmes, Didi Manara a rappelé que les statistiques diffèrent des données des électeurs. Corneille Nangaa doit savoir que les statistiques découlent des indicateurs tirés du monitoring des opérations alors que les données découlent de la consolidation et du traitement de celles-ci. C'est pourquoi l'actuel bureau de la Ceni, par souci de transparence, a rendu publique, les statistiques ,du reste provisoires tirées des éléments collectés lors du monitoring des opérations, en attendant la consolidation de toutes les données dont la remontée se fait progressivement dans chaque aire opérationnelle. Parlant de la gestion de Nangaa, Didi Manara a noté que l'ancien président de la Ceni a laissé plusieurs arriérés de salaire et des loyers des bâtiments abritant les installations de la Ceni à travers le pays. Il a également laissé l'immeuble abritant le siège national de la Ceni dans un état de délabrement très avancé avec des installations sanitaires défectueuses. Et, grâce au nouveau management, ce bâtiment est réhabilité, les arriérés de salaire de 9 mois du personnel soldés et réajustés à 100% .