Congo-Brazzaville: Primature - Le chef du gouvernement ordonne le paiement des arriérés de salaires des députés provinciaux

Le collectif des députés provinciaux s'est rendu chez le Premier ministre pour revendiquer le paiement de leurs arriérés de salaires. Jean-Michel Sama Lukonde a eu une oreille attentive aux réclamations qui lui ont été faites.

Le Premier ministre a reçu en audience, le 13 mars dans son cabinet de travail, le bureau du collectif des députés provinciaux du pays, représentant les vingt-six provinces et les 780 députés provinciaux, venu lui parler des litiges et des arriérés de leurs salaires. Le ministre d'État en charge du Budget et le ministre des Finances ont également pris part à cette réunion. Les députés provinciaux en sont sortis rassurés que leurs salaires de décembre et de janvier sont déjà disponibles à la banque, en attendant l'approvisionnement de leurs comptes respectifs.

Président de ce collectif et élu de la circonscription électorale de Bulungu, dans la province du Kwilu, Blanchard Takatela a exprimé la satisfaction du collectif au sortir de la réunion. "Nous venons d'avoir cette séance de travail pas seulement avec le Premier ministre, mais aussi avec le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances. C'est pour réclamer, pour la énième fois, nos paiements que nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui parler des problèmes des Assemblées provinciales qui demeurent, quand bien même il y a eu des instructions du chef de l'État. Le Premier ministre avait aussi fait son travail en instruisant les ministres sectoriels. Mais de ce côté-là, les choses traînaient. C'est pourquoi, nous sommes venus le voir et n'a pas hésité d'appeler les ministres sectoriels, notamment celui du Budget et celui des Finances pour qu'on en parle et qu'on en finisse avec cette histoire-là. Nous avons rappelé les mois de décembre, de janvier et février qui n'étaient pas payés", a déclaré le président du collectif des députés provinciaux.

Il a dit ne pas douter de la promesse de l'autorité mais attend voir de ses yeux sa concrétisation : "Nous sommes très satisfaits. Mais nous leur avons dit que la grande satisfaction sera quand nous allons toucher. Cependant, c'est une assurance de l'autorité. Nous ne pouvons pas en douter".

Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, amorce ainsi le dénouement de cette situation qui n'a que trop duré, à la grande satisfaction des députés provinciaux.